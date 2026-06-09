Nieuw woonprogramma 2 Vreemden Onder 1 Dak laat twee vreemden samen een huis kopen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Gwen van Poorten heeft er een nieuwe tv-klus bij. Ze wordt de presentatrice van het nieuwe woonprogramma 2 Vreemden onder 1 Dak.

Dat maakte Gwen van Poorten gisteravond bekend in Shownieuws. In het nieuwe NET5-programma worden twee alleenstaande woningzoekenden aan elkaar gekoppeld. Samen proberen zij een huis te kopen dat ze in hun eentje niet kunnen betalen. Oftewel: 2 Vreemden onder 1 Dak.

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Blind een huis kopen

‘Ik breng mensen samen die in hun eentje hun droomhuis niet kunnen betalen, maar samen wel’, vertelt Gwen over het nieuwe programma. ‘Je gaat dus blind een huis kopen met elkaar. Heel veel mensen willen graag een huis kopen en kunnen geen huis vinden. Wat nou als we gewoon een heel groot probleem gaan oplossen. Het is een sociaal woonexpertiment’, legt de presentatrice uit.

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Terug naar de deelnemers

Een paar maanden later zoekt Gwen de deelnemers opnieuw op. Dan moet blijken of het woonexperiment geslaagd is en de twee nog steeds samenwonen, of dat ze inmiddels ieder hun eigen weg zijn gegaan. Wanneer 2 Vreemden onder 1 Dak op televisie te zien is, is nog niet bekend. De makers zijn momenteel nog op zoek naar deelnemers, waardoor de opnames waarschijnlijk nog moeten beginnen.