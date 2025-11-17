Portretten Presentator En Jurylid De Slimste Mens

Maarten van Rossem en Philip Freriks terug op tv met treinreisprogramma

Tekst: Denise Delgado

17/11/2025

Maarten van Rossem (82) en Philip Freriks (81) maken volgend jaar hun comeback op de buis met een gloednieuw reisprogramma voor Omroep MAX. In ‘Maarten & Philip op het spoor door Europa’ doorkruist het bekende duo per trein het hele continent.

Twee nieuwsgierige denkers

De vijfdelige serie volgt het markante duo van de Baltische kust in Estland tot diep in Spanje. Onderweg leggen Maarten en Philip duizenden kilometers af over het Europese spoor en duiken ze in de verhalen, steden en mensen die het continent kleur geven. ‘Twee nieuwsgierige denkers, één continent vol contrasten; van eeuwenoude grenzen tot nieuwe verbindingen. Wat bindt Europa en wat drijft ons uit elkaar?’ schrijft omroep Max onder een foto van de twee.

De Slimste Mens

Het iconische tweetal was jarenlang onafscheidelijk in De Slimste Mens. In januari namen ze na 25 seizoenen afscheid van de quiz, waarna Herman van der Zandt en Paulien Cornelisse het stokje overnamen.

Nu herenigen Maarten en Philip zich dus opnieuw voor een avontuur vol rails, humor en historische weetjes, precies zoals fans ze kennen. Wanneer het precies te zien is op NPO 2, wordt later bekendgemaakt.

