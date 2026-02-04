Kopen Zonder Kijken-Bob en Roos missen Martijn Krabbé: ‘Goed bevriend geraakt’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het nieuwe seizoen van Kopen Zonder Kijken krijgt een andere dynamiek door de ziekte van Martijn Krabbé. Bouwdeskundige Bob Sikkes en stylist Roos Reedijk vertellen in gesprek met Nouveau hoe de afwezigheid van de presentator op de set voelbaar is, maar ook hoe zijn stem blijft doorklinken. Daarnaast delen ze openhartig over de media-aandacht en hun hechte band met de presentator.

Bob benadrukt dat Martijn Krabbé nog steeds onderdeel is van het programma, maar desalniettemin beaamt Roos dat de energie van de presentator bij opleveringen wordt gemist. Beide Kopen Zonder Kijken-gezichten blikken terug.

Martijn Krabbé afwezig, maar toch aanwezig

‘Het mooie is dat we Martijn niet hoeven missen, want hij doet nog steeds de voice-overs. Hij gaat al veel langer door dan waar we bang voor waren’, vertelt Bob. Die vertrouwde stem blijft dus een anker voor kijkers, ook al staat de presentator dit seizoen niet fysiek bij de opleveringen. Dat blijkt een gemis, vult Roos aan: ‘Uiteraard missen we zijn energie wel bij de oplevering van een huis. Martijn kan zich als geen ander verplaatsen in de emoties van de mensen. Hij is een vakman en een showmaster. Als de camera’s aangaan, gaat hij ook aan. Dat mis je komend seizoen in het programma.’

Media-aandacht en discretie

Over de periode waarin het nieuws naar buiten kwam, zegt de bouwdeskundige: ‘Roos en ik wisten langer van en meer over zijn ziekte dan we mochten delen met de buitenwereld. Er werd door de media enorm aan ons getrokken om van alles te delen over zijn situatie.’ Het team hield de kring klein en bleef professioneel naar buiten toe.

Vriendschap buiten de camera’s

De band gaat verder dan alleen samenwerken, vertelt Bob aan Nouveau: ‘Ik heb zijn huis verbouwd en daarnaast zijn mijn partner Michiel en ik goed bevriend geraakt met hem en zijn vrouw Deborah. Twee keer zijn ze bij ons in ons huis in Spanje geweest. We delen een passie: het Hollandse lied. Met z’n vieren zongen we de hele avond en nacht liederen. Er zijn heel leuke filmpjes waarin we oude hits van Corry Konings zingen.’ Die persoonlijke verbondenheid klinkt door in hoe het team dit seizoen draagt.

Bron: Nouveau. Foto’s header: Tom Cornelissen