Kim Cattrall wees rol in Sex and the City vier keer af

Tekst: Denise Delgado

Kim Cattrall (68) sloeg de rol van Samantha Jones vier keer af voordat ze instemde met Sex and the City. De reden? ‘Zelfopgelegde leeftijdsdiscriminatie’, vertelt ze aan The Times.

Veertig zijn werd sexy

Ondanks haar twijfels besloot Kim uiteindelijk toch in de huid van Samantha te kruipen, een keuze die haar kijk op ouder worden veranderde. “Veertig zijn werd sexy. Daar wilden we meer van zien,” aldus de actrice, die achteraf een culturele omslag ervoer dankzij de serie.

Over haar personage, dat bekendstond om haar openheid over seksualiteit, zegt ze: “Samantha was geen nymfomaan, hoewel sommigen dat misschien dachten, maar ze genoot gewoon van het hoofdgerecht. Terwijl iedereen nog aan de voorgerechten zat, ging zij al voor de biefstuk. En altijd op haar voorwaarden, daar hield ik aan vast.” Zelf noemt Kim zich in het echte leven juist ‘een seriële monogamist’.

And Just Like That

Kim speelde samen met Sarah Jessica Parker, Kristin Davis en Cynthia Nixon in alle 94 afleveringen van de populaire HBO-serie, die liep van 1998 tot 2004 en zeven Emmy Awards won. Voor de vervolgserie And Just Like That keerde ze als enige van het viertal niet structureel terug, al maakte ze wel een korte verschijning in de seizoensfinale van het tweede seizoen.

BEELD: GETTY IMAGES