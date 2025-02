Jubileumseizoen ‘Wie is de Mol?’ dit najaar op NPO 1

Net als de reguliere seizoenen wordt de jubileumeditie gepresenteerd door Rik van de Westelaken . “Het belooft een avontuur te worden vol verrassingen en echo’s uit ons rijke verleden. Ik verheug me al op onze eerste uitzending in het najaar”, zegt hij. Rik noemt de reeks een ‘cadeau aan alle trouwe fans’. Of het een seizoen met bekende Nederlanders is, laat AVROTROS nog in het midden.

Dit najaar viert ‘Wie is de Mol?’ zijn 25-jarig bestaan met een speciaal jubileumseizoen op NPO 1. Omroep AVROTROS bevestigde vrijdag, na berichtgeving van het AD, dat de extra reeks zich afspeelt in Portugal en de opnames inmiddels zijn afgerond.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

