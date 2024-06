Deze onbekende Nederlanders werden verrast met deelname aan Wie is De Mol?

De tien onbekende Nederlanders die meedoen aan het nieuwe seizoen van Wie is De Mol? zijn bekendgemaakt. De nieuwe reeks van het populaire tv-programma is vanaf 28 juni uitsluitend via NPO Start te streamen.

In een video op Instagram van omroep AVROTROS is te zien hoe de tien deelnemers ontdekken dat ze aan het programma meedoen. Iemand achter de camera zegt dat ze geselecteerd zijn voor The Game, een programma waarvoor ze zich hadden opgegeven en dat tot dan toe onbekend was. Pas daarna wordt onthuld dat het om Wie is de Mol? gaat.

Naast de namen van de deelnemers is ook hun beroep bekendgemaakt. Dat varieert van bankier, coach, tandarts, basisschooldocent tot boa-opleider.

Hila Noorzai presenteert de reeks. Zij nam in 2022 deel aan de reguliere serie van Wie is de Mol?. Het seizoen start in Muscat, de hoofdstad van Oman. Vervolgens reizen de kandidaten naar het binnenland en de Wahiba-woestijn.