Wie is de Mol?-winnaar bekend en Mol ontmaskerd

De winnaar van het 24e seizoen van Wie is de Mol? is bekend en de Mol is ontmaskerd. Tijdens de ontknoping vanuit het Vondelpark in Amsterdam werd zaterdagavond bekend dat wetenschapsjournalist Anna Gimbrère dit seizoen de Mol was. “Ik vind het geweldig om mee te maken”, zei Anna in een eerste reactie. “Ik heb tranen in mijn ogen.”

Presentator Fons Hendriks is uiteindelijk de winnaar van het programma. Hij is winnaar van de pot. Voor aanvang van de finale bestond het prijzengeld uit 8585 euro.

Muzikant Rosario Mussendijk, ook bekend onder zijn artiestennaam sor, is de verliezende finalist van deze editie van Wie is de Mol? is. Het programma speelde zich deze keer af in Mexico. De finale werd zaterdag live uitgezonden op NPO 1. Tijdens de ontknoping werd ook getoond hoe Anna probeerde het spel te saboteren als Mol.

Paleis Soestdijk

Een editie eerder was presentator Jurre Geluk de Mol, journalist Daniël Verlaan wist het programma toen te winnen met een geldbedrag van ruim 11.000 euro. De ontknoping was dat jaar te zien bij Paleis Soestdijk in Baarn in plaats van in het Vondelpark.