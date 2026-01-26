Johan Derksen zegt dat Lale Gül ‘met hangende pootjes terug zou willen’ bij VI

In Vandaag Inside vertelt Johan Derksen dat Lale Gül weer aan wil schuiven bij dat programma. Volgens Johan zou ze zelf hebben aangegeven terug te willen keren.

Op het nieuws dat Lale Gül terug wil komen, vraagt Wilfred Genee of het de bedoeling is dat hij dat aan tafel brengt. Johan reageert schamper: ‘Ik weet niet wat de bedoeling is, maar ik hoorde iets van dat ze met hangende pootjes terug zou willen.’ Lale heeft nog een halfjaar contract bij RTL.

Onvrede bij RTL Tonight

Wilfred vraagt zich af of Lale Gül het bij RTL Tonight dan niet leuk vindt. Daar heeft Johan een helder antwoord op: ‘Het is niet leuk daar, nee, maar ik heb nog nooit iemand gehoord die het wel leuk vond daar.’ Volgens hem doet Albert Verlinde alsof hij het leuk vindt. René van der Gijp sluit daarbij aan: ‘Albert denkt dat hij degene is die het aan de draai moet houden. Het is zo overdreven allemaal.’ Beide mannen kijken elke dag even naar het programma.

Signalen van Lale

Dat Lale het daar niet naar haar zin heeft, heeft ze niet expliciet gezegd. Johan: ‘Ik proefde dat ze het daar niet naar haar zin had. Ze zei toen ook: ‘dan kom ik met hangende pootjes weer naar jullie’.’ Johan benadrukt dat ze van harte welkom is bij Vandaag Inside, wat hem betreft, omdat ze een ‘heel moedig meisje’ is.

