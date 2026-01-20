Johan Derksen over Leonie ter Braak bij RTL Tonight: ‘Slechter dan Beau en Humberto’

Johan Derksen heeft zich in stevige bewoordingen uitgelaten over de presentatie van Leonie ter Braak bij RTL Tonight.

Volgens Johan Derksen werken er bij RTL mensen die geen verstand hebben van tv-maken. Hij stelt: ‘Er is iets gebeurd wat ik niet voor mogelijk had gehouden. Leonie ter Braak doet het nog slechter dan Beau en Humberto.’ Dat verrast hem, omdat hij Leonie juist leuk vond als gast bij Vandaag Inside.

Kritiek op presentatie Leonie ter Braak

Derksen is teleurgesteld in de koers bij de zender: ‘Ik begrijp dan niet waarom mensen dingen doen die ze niet beheersen en waarom mensen die tv-baasje zijn, mensen op een stoel zetten waar ze niet op passen.’ Het gebrek aan regie tijdens de uitzending stoort hem, zeker wanneer een tafelgast dominanter wordt dan de presentator.

Discussie aan tafel met Johan Derksen

Aan tafel krijgt Johan tegengas van René en Wilfred. ‘Mij stoort ze niet,’ klinkt het. René trekt de vergelijking met Margriet van der Linden en zegt liever naar Leonie te kijken, waarop Johan de gedeelde afkeer graag aanneemt: ‘Is ook een verschrikking’, zegt hij over Margriet. De analist keert terug naar het optreden van Leonie, die zich volgens hem liet overheersen door Twan Huys. Ook Twan krijgt een sneer: ‘Dat is een meneer, die heeft een talkshow gehad, die heeft hij niet van de grond gekregen dus die heeft het niet uitgevonden: een talkshow.’ Dat een tafelgast bijdehand het gesprek overneemt, vindt hij niet kunnen.

Over één ding zijn de drie mannen het eens: Leonie komt sympathiek over. Maar het eindoordeel van Johan blijft onveranderd: ‘Ze kan het niet.’

