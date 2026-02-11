Je wist niet dat je het wilde weten: doet Johan Derksen aan dirty talk?

Tekst: Evelien Berkemeijer

Aan de Vandaag Inside-tafel komt het onderwerp ter sprake dat mannen tegenwoordig niet aan vrouwen hun emotionele behoeften voldoen.

Het levert zichtbare hilariteit op in Vandaag Inside, vooral bij René van der Gijp. René grapt: ‘Weet je wat het vervelende van een vraag stellen is? Dat je een antwoord krijgt.’ Johan Derksen deelt vervolgens een persoonlijke ervaring.

Lees ook: Johan Derksen over Jack van Gelder: ‘Altijd zo geweest’

Johan over verzoeken tot vieze praat

‘Ik heb ook wel van die vriendinnen gehad, die wilden dan terwijl je je dood zat te werken, dat je vieze dingen tegen ze zei.’ Doet hij dat? ‘Nee, wat zijn nou vieze dingen dan?’ Het antwoord op deze vraag laat aan tafel weinig aan duidelijkheid te wensen over. René twijfelt geen seconde: ‘Vuile slet ofzo, op die billen rammen, kan jou het schelen man.’

Tekst gaat verder onder video.

Waar Johan de grens trekt

Johan licht toe dat hij tijdens de daad niet verplicht wil worden tot ‘bepaalde dingen’ die niet in hem zitten. Hij zegt wél het belangrijk te vinden om vrouwen ook tot hun hoogtepunt te brengen, iets wat volgens hem vroeger anders lag. Maar zonder vieze praatjes dus.

Foto: ANP