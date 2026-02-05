Johan Derksen en Wilfred Genee doen boekje open over situatie Jack van Gelder

Tekst: Evelien Berkemeijer

In Vandaag Inside spraken Tina Nijkamp en Johan Derksen over de situatie rondom Jack van Gelder in De Oranjezomer en De Oranjewinter.

Volgens Johan Derksen is Talpa bang voor ophef en speelde vooral gedrag achter de schermen een rol. Wilfred Genee benadrukte dat er meerdere gesprekken zijn gevoerd met Jack van Gelder en dat een terugkeer mogelijk bleef. Tina Nijkamp vond dat een direct statement had moeten voorkomen dat de zaak zou oplaaien.

Lees ook: Jack van Gelder definitief niet meer aan tafel bij Hélène Hendriks

Wat er gebeurd is volgens Johan Derksen

Johan schetste hoe de zender naar het risico keek: ‘Talpa is heel erg huiverig voor een nieuwe rel, Jack heeft een kort lontje, hij heeft eigenlijk precies hetzelfde gedaan als Matthijs van Nieuwkerk: met stemverheffing tegen een jonge redacteur gesproken.’ Wilfred benadrukt dat dit vaker dan één keer gebeurde, waarop Johan vervolgde: ‘Dat is Jack, ik ken hem 35 jaar, ik ben de hele wereld met hem over geweest. Prima collega, maar licht ontvlambaar, scheldt iemand verrot, is dat na twee minuten vergeten, is ‘ie weer dikke vrienden, maar die iemand zit ermee.’

Karakter en generatieverschil

Johan benadrukte dat Jack, net als hijzelf, tot de oude garde behoort. Wilfred wees hem erop: ‘Maar jij doet dit niet.’ Dat bevestigde Johan, al kon hij zich verplaatsen in Jacks gedachtegang wanneer een jonge redacteur met ‘airtje’ binnenstapt: ‘Wil jij mij nu vertellen hoe de wereld in elkaar zit?’ Volgens Johan had bij het binnenhalen van Jack zijn bijsluiter al moeten worden bestudeerd.

Tekst gaat verder onder video.

Wilfred Genee vertelt over gesprekken Jack van Gelder

Wilfred plaatste extra context bij het verhaal: ‘Johan, jij weet ook, jij hebt die mensen ook allemaal gesproken achter de schermen: dit was het vierde gesprek al hè, wat erover gevoerd werd vorige week. Het is ook niet zo dat hij niet meer kon komen. Hij kon gewoon nog steeds komen, hij wilde alleen met een hogere frequentie dan hem aangeboden werd. Het is ook niet dat ze zeiden: we willen niet meer met je werken.’ Johan bevestigde dat er is geprobeerd het goed op te lossen, maar dat Jack ook zijn hakken in het zand zette.

Het risico van Jack van Gelder

Tina vond dat er direct een statement had moeten komen: ‘Nu wordt het steeds groter’, zei ze. ‘Wij hebben het er nu ook weer over. Dat had volgens mij niet gehoeven.’ Wilfred reageerde scherp: ‘Maar wat ook niet hoeft eigenlijk: je hoeft je niet zo te gedragen.’ Johan gaf aan het daarmee eens te zijn, maar er niet van op te hebben gekeken, omdat Jack volgens hem altijd zo is geweest. Hij wees op de positie van de redacteurs: ‘Op zo’n redactie zitten vijf, zes, vrij jonge redacteuren (…) die kunnen morgen bij de VARA of de VPRO werken. Als die daar gaan babbelen. Kijk die kranten, die smullen van grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij De Oranjewinter. John de Mol zag die koppen al staan, dus die heeft meteen gezegd: ‘Dit wil ik niet hoor, kappen ermee.”

Foto: ANP