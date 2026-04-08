Janine Abbring presenteert laatste seizoen van Zomergasten

Tekst: Evelien Berkemeijer

Janine Abbring keert terug als presentator van het laatste seizoen van Zomergasten. Dat maakte ze bekend in het programma LUBACH, waar ze werkzaam is als eindredacteur.

Janine Abbring presenteerde het interviewprogramma eerder al van 2017 tot 2022 en behoort daarmee tot de langstzittende gezichten van het programma. Ze neemt het stokje over van Griet Op de Beeck, die in 2025 de presentatie verzorgde. Eind vorig jaar werd bekend dat Zomergasten in de huidige vorm na 2026 stopt.

Lees ook: Bezuinigingen VPRO: Zomergasten niet meer in huidige vorm na 2026

Kracht van fragmenten

In Zomergasten wordt een gast ongeveer drie uur lang geïnterviewd aan de hand van zelfgekozen videofragmenten. Volgens Janine zijn die beelden onmisbaar voor het gesprek. ‘Soms zie je een gast naar een scène kijken en dan verandert er iets in diens houding. Dan gebeurt er iets wat je met een vraag niet altijd zo makkelijk voor elkaar krijgt.’

Terugkeer naar vertrouwd programma

In een persbericht van de VPRO laat Janine weten blij te zijn met haar terugkeer. ‘Ik heb het gemist, die enorme luxe van het maken van dit programma’, zegt ze. ‘Dat je je met zo’n sterke redactie helemaal mag onderdompelen in de werelden van interessante mensen – dat vind je nergens anders.’

Laatste reeks in de zomer

Zomergasten is sinds 1988 iedere zomer op televisie te zien. De laatste reeks begint op zondag 26 juli op NPO 2 en de slotaflevering staat gepland voor 30 augustus. Welke gasten in het afscheidsseizoen te zien zullen zijn, wordt op een later moment bekendgemaakt.