Frans Bauer schiet meermaals vol in Casa Di Beau

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de aflevering van Casa Di Beau die donderdag 9 oktober op tv verschijnt, maar voor Videoland-kijkers al beschikbaar is, zijn Jan Smit en Frans Bauer te gast. De zanger vertelt openhartig over persoonlijke momenten in zijn leven, zowel vreugdevolle als emotionele. Tijdens het gesprek komt duidelijk naar voren hoe herinneringen en familie hem raken.

Het volschieten begint wanneer Jan Smit vertelt over onroerend goed en Beau van Erven Dorens, die Casa Di Beau presenteert, aan Frans Bauer vraagt naar zijn huis.

Frans Bauer over zijn eerste huis

Frans vertelt dat hij zijn eerste huis in Fijnaart noodgedwongen kocht. Hij kon geen vergunning krijgen voor een woonwagen, terwijl hij dat gewend was, en Mariska Bauer was zwanger. Hij herinnert zich dat zijn vader schrok toen hij het nieuws vertelde: ‘Jongen, je gaat failliet. Wat heb je nou weer gedaan?’ Uiteindelijk kocht hij het huis van de bewoner die erin zat, zonder echt onderzoek te doen, omdat Mariska nog maar twee maanden zwanger was. Frans noemt het bijzonder dat hij in het huis trad, ondanks de eerdere opmerkingen van zijn vader dat dit nooit zou kunnen gebeuren omdat ze het geld er niet voor hadden.

Lees ook: Ruben van der Meer emotioneel over au pair-tijd in Casa Di Beau

De emotie van een droomauto

Beau van Erven Dorens vraagt Frans waarin hij zich echt laat gaan. Daaropvolgend vertelt de zanger over de cabrio die hij voor het eerst in vijftig jaar kocht en waar hij erg emotioneel over is. Frans legt uit dat hij vroeger als kind voorlas uit de serie Dallas, waardoor de auto van Bobby Ewing zijn droomauto werd. De dag dat hij die cabrio kocht, raakte hij ontroerd. ‘Ik had voor de eerste keer gedaan wat mijn vader me al heel lang had gezegd: Doe ook eens dingen voor jezelf.’ Voor Frans was het de eerste keer dat hij echt iets alleen voor zichzelf deed. Het eerste ritje was een bijzonder mooi moment voor hem.

Tekst gaat verder onder foto.

Casa Di Beau aflevering vier

Herinneringen aan Mariska en Frans Bauer

Later kijken Beau en Frans naar oude foto’s, zoals van de zanger met Mariska toen ze nog jong waren. Frans vertelt hoe hij haar voor het eerst zag in Ter Aar, waar hij regelmatig optrad in het dorpshuis van haar moeder. Hoewel Mariska in het begin niets voor hem voelde, groeide er door zijn bezoeken een band. Uiteindelijk gingen ze samen uit naar Tropicana en een zwembad en aten ze bij een hamburgerketen. Sindsdien zijn ze onafscheidelijk. Bij het terugzien van de foto’s komt ook het verdriet naar boven over het overlijden van Mariska’s broertje in die periode. Frans raakt zichtbaar ontroerd bij het ophalen van deze herinneringen. De foto’s roepen het mooie dat opbloeide in die tijd op, zoals de liefde en het succes, maar ook het drama aan de andere kant.

Lees ook: Nasrdin Dchar emotioneel over Gaza in Casa Di Beau

Moeder en emoties in het heden

Frans merkt op dat hij de laatste tijd sneller emotioneel wordt, maar hij heeft ook emotionele week tijdens de opnames van Casa Di Beau. Zijn moeder zit in een verzorgingstehuis en is op vakantie met andere bewoners. Dat zij nu uit de woonwagen is, waar ze zo lang woonde, voelt als een pijnlijke maar noodzakelijke stap. ‘Sommige dingen zijn uppercuts in het leven. Dit was er ook een.’ De zanger vindt het mooi dat zijn moeder veilig is, maar het doet hem ook zeer. Het liefst had hij haar altijd bij zich, maar dat kan niet. Het vergelijken van foto’s van haar jong met nu maakt hem opnieuw emotioneel.

FOTO: RTL