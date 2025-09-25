Ruben van der Meer emotioneel over au pair-tijd in Casa Di Beau

Tekst: Evelien Berkemeijer

Ruben van der Meer vertelt openhartig over zijn tijd als au pair in Casa Di Beau. Hij sprak over de intensieve band die hij had met de baby van Evelyn, die destijds werkte voor Estee Lauder. Het jaar dat hij zorgde voor de kleine, die pas een maand oud was, heeft een diepe indruk op hem achtergelaten.

De aflevering van Casa Di Beau met Ruben van der Meer is op 2 oktober te zien op tv, maar staat nu al online op Videoland.

Ruben van der Meer over zijn tijd als au pair

‘Ik was gewoon een jaar met een baby, en die baby weet niet beter dan dat ik er altijd ben,’ vertelt Ruben. Hij was er meer dan de moeder en vader. Het afscheid viel hem zwaar. ‘Ik had al verdriet: ik miste die baby gewoon. Letterlijk het gevoel: een baby op je heup, op je arm de hele dag. Hoe moet dat voor die baby geweest zijn? Opeens ben ik er niet meer! Kan je helemaal niet uitleggen.’ Dat vond hij duidelijk het moeilijkste om te beseffen.

Casa Di Beau aflevering 3

Herinneringen die blijven

Ruben heeft nog wel contact met de familie. Tijdens het programma schiet hij vol bij het zien van oude foto’s, terwijl presentator Beau van Erven Dorens opmerkt dat de liefde ervan afstraalt. Later zei de moeder tegen Ruben: ‘He’s got your smile.’ Inmiddels heeft ‘de baby’ zelf twee kinderen en vertelde de moeder aan hem: ‘Hij is zo lief voor zijn kinderen, dat heeft hij denk ik van jou.’

Een emotioneel moment

Ruben probeert na het gesprek snel door te gaan naar de volgende foto’s, maar Beau merkt dat op en zegt: ‘Praat er maar overheen Ruben van der Meer, maar dit doet je echt wat.’ De cabaretier beaamt dit: ‘Ja, hou op man.’

HEADER: ANP FOTO CASA DI BEAU: RTL