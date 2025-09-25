Nasrdin Dchar emotioneel over Gaza in Casa Di Beau

Tekst: Evelien Berkemeijer

In Casa Di Beau praat Beau van Erven Dorens met Nasrdin Dchar over de situatie in Gaza. Het gesprek begint met een gevoel van ongemak, omdat zij praten over oorlog en onrecht terwijl zij in luxe verblijven in Spanje.

De aflevering met Nasrdin Dchar is vanaf 2 oktober te zien op televisie en staat nu al op Videoland. Tijdens het gesprek bespreekt de acteur zijn betrokkenheid bij het bewustmaken van mensen over het geweld in Gaza en zijn eigen rol daarin.

Micro-activisme en bewustzijn

Nasrdin Dchar legt uit dat het dragen van een shirt met een watermeloen een vorm van micro-activisme is. ‘Dat ik toch aan de wereld wil laten zien dat ik daaraan denk en mee aan het strijden ben tegen onrecht, tegen ongelijkheid, tegen deze bizarre genocide die er gaande is.’ Hij benadrukt dat hij met zijn acties, hoe klein ook, probeert mensen bewust te maken van wat er gebeurt.

Tekst gaat door onder foto.

Casa Di Beau aflevering drie

Teleurstelling en betrokkenheid

Beau van Erven Dorens zegt dat hij zich kan voorstellen dat Nasrdin teleurgesteld is in hoe Nederland reageert op de situatie. De acteur zegt dat het verder gaat dan teleurstelling: ‘We hebben het hier over een volk dat vernietigd wordt.’ Hij beschrijft de pijnlijke beelden die je live op je scherm kunt meemaken en benadrukt dat er genoeg bewijs is. ‘En wat nog veel erger is… ze zeggen het met hun eigen woorden: dit is wat we gaan doen.’

Nasrdin Dchar zet zich in

Op de vraag wat hij naast sociale media heeft gedaan, vertelt Nasrdin Dchar dat hij een benefietavond in het theater organiseerde en 75.000 euro ophaalde. ‘Dat is een zandkorrel van wat daar nodig is, maar het is in ieder geval iets en het gaat bijna niet eens meer om het geld. Het gaat eerder om bewustzijn creëren.’ De afgelopen twee jaar lag zijn focus vooral op het openen van ogen. ‘Bij de eerste demonstraties was ik aanwezig, toen waren er tienduizend man. Toen werden we geframed en beledigd; antisemitisme werd ons verweten.’

Tekst gaat verder onder foto.

Nasrdin Dchar, Beau van Erven Dorens en Ruben van der Meer

Emotionele betrokkenheid

Nasrdin Dchar wordt zichtbaar emotioneel als hij vervolgt: ‘Ik weet gewoon: ik sta aan de goede kant van de geschiedenis. Dat weet ik, dat voel ik met heel mijn hart.’ Hij ziet steeds meer mensen die hetzelfde voelen: ‘Gelukkig zijn er steeds meer mensen die dat ook voelen. Anders ga je niet met honderdduizend man de straat op. Die verandering, daar zit zoveel hoop.’

Lees ook: Ruben van der Meer emotioneel over au pair-tijd in Casa Di Beau

Blik op de toekomst

Beau van Erven Dorens vraagt hoe Nasrdin verdergaat. ‘Ik word hierna natuurlijk helemaal gecanceld’, zegt hij en hij grapt dat hij misschien moet emigreren. Hij vervolgt serieuzer: ‘Dit zal de geschiedenisboeken ingaan als een moment waarvan ik zeker weet dat mijn kinderen, als zij later groot zijn, aan mij vragen: Wat heb jij eigenlijk gedaan? Weet je dat nog?’ Nasrdin raakt opnieuw emotioneel: ‘Dan kan ik zeggen: ‘Ik heb meegelopen met honderdduizend man en ik heb mijn stem laten horen en ik heb geprobeerd mensen bewust te maken van de lelijkheid van die tijd en van de onmenselijkheid.”

Tekst gaat verder onder foto.

Met Beau van Erven Dorens en Esther Verhoef

Voor zijn kinderen

Hij sluit af met de motivatie voor zijn inzet: ‘Voor mijn kinderen is het waarom ik dit doe en waarom ik dit zo wil zeggen en durf te zeggen. Ik hoop dat het goed uitpakt voor me, maar het is echt voor hen.’ Hij noemt het even ‘krokodillentranen’, maar benadrukt dat hij ze laat zien omdat het hem raakt. Beau merkt op dat hij meteen de kritiek in zijn hoofd hoort, maar Nasrdin laat zich daar niet door afleiden: ‘Maar daar moet je misschien maar helemaal niet naar luisteren.’

HEADER: ANP. FOTO’S PROGRAMMA: RTL