Erik van Muiswinkel, Gerrie van der Klei, Tineke Schouten en Kees Hulst in dit programma

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het nieuwe seizoen van het AVROTROS-programma Volle Zalen brengt opnieuw ontmoetingen met markante artiesten uit de Nederlandse theaterwereld. Presentator Cornald Maas bezoekt dit keer onder anderen cabaretier Erik van Muiswinkel, acteur Kees Hulst, zangeres en actrice Gerrie van der Klei en comédienne Tineke Schouten.

In persoonlijke gesprekken en reportages wordt in Volle Zalen ingezoomd op hun levens, hun werk en de mensen die hen gevormd hebben. Beginnend met Erik van Muiswinkel.

Erik van Muiswinkel

De reeks opent met Erik, bekend om zijn persiflages en zijn samenwerking met Diederik van Vleuten. Hij staat momenteel op het toneel met een voorstelling over zijn grote voorbeeld drs. P. Samen met Cornald Maas kijkt hij terug op zijn carrière, zijn begin bij Propria Cures en zijn periode als hoofdpiet in het Sinterklaasjournaal. Te zien op donderdag 30 oktober om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.

Lees ook: Disney wijst Erik van Muiswinkel’s Nederlandse vertalingen van Frozen-klssiekers af

Kees Hulst

Acteur Kees Hulst is dit seizoen ook te gast. Hij speelt in de voorstelling Zachtop lachen, waarin hij tegenover Emma Buysse een therapeut vertolkt. Opvallend is dat de regie in handen ligt van zijn partner Esther Scheldwacht. In gesprek met Maas vertelt hij over zijn samenwerking met André van Duin, zijn herinneringen aan zijn ex-vrouw en zijn ervaringen met regisseur Rudolf van den Berg. Te zien op donderdag 6 november om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.

Gerrie van der Klei

Een derde portret gaat over Gerrie van der Klei, die in de jaren zeventig doorbrak met de musical Foxtrot en volgend jaar opnieuw in dit stuk zal schitteren. Cornald Maas bezoekt haar thuis en praat met haar over haar passie voor musical en jazz en haar band met Boy Edgar. Samen gaan ze ook langs bij haar oude school en het monument van verzetsstrijder Gerrit van der Veen, vernoemd naar haar oom. Van der Klei spreekt zich uit over de huidige politieke ontwikkelingen in Europa en Nederland. Te zien op donderdag 13 november om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.

Lees ook: Tineke Schouten gaat het klooster in

Tineke Schouten

Tenslotte sluit het seizoen af met Tineke Schouten, een van de meest productieve cabaretières van het land. Met zevenentwintig shows in ruim veertig jaar blijft ze een vaste waarde in het theater. Na het afronden van haar tournee De Schouten Schoenen Aan werkt ze alweer aan een nieuwe voorstelling, Femme Vitaal. Met Cornald Maas praat ze openhartig over ‘altijd doorgaan’, het verlies van haar levenspartner en promotor Hans Brunyanszki en haar energie als vitale zeventiger. Te zien op donderdag 20 november om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.

Volle Zalen blijft zo een programma dat ruimte geeft aan bekende theaterpersoonlijkheden om hun verhaal te delen, en toont het publiek hoe hun levens en kunst nauw met elkaar verweven zijn.

FOTO: ANP