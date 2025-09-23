Erik van Muiswinkel

Erik van Muiswinkel, Gerrie van der Klei, Tineke Schouten en Kees Hulst in dit programma

Tekst: Evelien Berkemeijer

23/09/2025

Het nieuwe seizoen van het AVROTROS-programma Volle Zalen brengt opnieuw ontmoetingen met markante artiesten uit de Nederlandse theaterwereld. Presentator Cornald Maas bezoekt dit keer onder anderen cabaretier Erik van Muiswinkel, acteur Kees Hulst, zangeres en actrice Gerrie van der Klei en comédienne Tineke Schouten.

In persoonlijke gesprekken en reportages wordt in Volle Zalen ingezoomd op hun levens, hun werk en de mensen die hen gevormd hebben. Beginnend met Erik van Muiswinkel.

Erik van Muiswinkel

De reeks opent met Erik, bekend om zijn persiflages en zijn samenwerking met Diederik van Vleuten. Hij staat momenteel op het toneel met een voorstelling over zijn grote voorbeeld drs. P. Samen met Cornald Maas kijkt hij terug op zijn carrière, zijn begin bij Propria Cures en zijn periode als hoofdpiet in het Sinterklaasjournaal. Te zien op donderdag 30 oktober om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.

Lees ook: Disney wijst Erik van Muiswinkel’s Nederlandse vertalingen van Frozen-klssiekers af

Kees Hulst

Acteur Kees Hulst is dit seizoen ook te gast. Hij speelt in de voorstelling Zachtop lachen, waarin hij tegenover Emma Buysse een therapeut vertolkt. Opvallend is dat de regie in handen ligt van zijn partner Esther Scheldwacht. In gesprek met Maas vertelt hij over zijn samenwerking met André van Duin, zijn herinneringen aan zijn ex-vrouw en zijn ervaringen met regisseur Rudolf van den Berg. Te zien op donderdag 6 november om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.

Gerrie van der Klei

Een derde portret gaat over Gerrie van der Klei, die in de jaren zeventig doorbrak met de musical Foxtrot en volgend jaar opnieuw in dit stuk zal schitteren. Cornald Maas bezoekt haar thuis en praat met haar over haar passie voor musical en jazz en haar band met Boy Edgar. Samen gaan ze ook langs bij haar oude school en het monument van verzetsstrijder Gerrit van der Veen, vernoemd naar haar oom. Van der Klei spreekt zich uit over de huidige politieke ontwikkelingen in Europa en Nederland. Te zien op donderdag 13 november om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.

Lees ook: Tineke Schouten gaat het klooster in

Tineke Schouten

Tenslotte sluit het seizoen af met Tineke Schouten, een van de meest productieve cabaretières van het land. Met zevenentwintig shows in ruim veertig jaar blijft ze een vaste waarde in het theater. Na het afronden van haar tournee De Schouten Schoenen Aan werkt ze alweer aan een nieuwe voorstelling, Femme Vitaal. Met Cornald Maas praat ze openhartig over ‘altijd doorgaan’, het verlies van haar levenspartner en promotor Hans Brunyanszki en haar energie als vitale zeventiger. Te zien op donderdag 20 november om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.

Volle Zalen blijft zo een programma dat ruimte geeft aan bekende theaterpersoonlijkheden om hun verhaal te delen, en toont het publiek hoe hun levens en kunst nauw met elkaar verweven zijn.

FOTO: ANP

Uit andere media

Weekend Gerard Joling 65 Jaar En 40 In Het Vak IMCA MARINA

Imca Marina geeft update na ziekenhuisopname door incident met broodje

Imca Marina (84) ligt sinds donderdag in het ziekenhuis, nadat ze met spoed werd opgenomen toen ze bijna stikte in een broodje. Vanuit haar ziekenhuisbed deelt de zangeres een korte update.
Party Horoscoop

Horoscoop: de voorspelling voor week 39

In de liefde lijkt iemand opvallend veel belangstelling voor u te hebben, wat verwarrend kan zijn nu u dacht dat alles rustig verliep. Op financieel vlak is er kans op een kleine meevaller, bijvoorbeeld door een verkoop of terugbetaling, waardoor u zich minder druk maakt over de vaste lasten. Besteed deze week extra aandacht aan…
Vriendin makelaar mandy

Makelaar Mandy: ‘Saskia doet alsof. Ik hoorde toch echt hoe zwaar Tom nog weegt’

Mandy (32) is single en werkt als makelaar in een kantoor in een middelgrote stad. Tijn, haar biseksuele minnaar, heeft hun relatie on hold gezet. Mandy is er kapot van. En waarom krijgt ze ineens grijze enveloppen met anonieme krantenknipsels?
Sante allergie herfst

Last van niesbuien in de herfst? Dit moet je weten

Veel mensen denken dat allergieën alleen in de lente voorkomen, maar ook in de herfst kun je flink last hebben van niesbuien, een loopneus of jeukende ogen. Hoe zit dat precies? En welke hardnekkige fabels kloppen niet?
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien