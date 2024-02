Disney wijst Erik van Muiswinkel’s Nederlandse vertalingen van Frozen-klssiekers af

Een paar bekende hits uit de film Frozen zullen in de Nederlandse musicalversie niet in een nieuwe vertaling te horen zijn, maar in de ‘oude’ vertaling die in 2013 voor de film werd gemaakt. Het gaat onder meer om het wereldberoemde nummer Let it go en het duet Love is an open door. De nieuwe vertalingen van Erik van Muiswinkel, die de Nederlandse teksten voor de musical schreef, worden niet gebruikt.

Dat heeft Van Muiswinkel gemeld in het radioprogramma Volgspot. “Ik heb de nummers wel vertaald en had goede hoop dat mijn versie het zou halen”, vertelde hij aan presentator Hijlco Span. “Maar Disney wil de fans geruststellen en zeggen: deze liedjes, die jullie van voor naar achter meezingen, die blijven hetzelfde.” Het besluit geldt overigens niet alleen voor de Nederlandse versie van de musical. Ook in bijvoorbeeld Duitsland en Spanje wordt de ‘oude’ vertaling van deze liedjes gebruikt die het publiek kent van de filmversie.

Niet leuk

Van Muiswinkel erkent dat “dit voor de vertaler niet leuk is”. Hij wist niet van tevoren dat zijn teksten voor deze specifieke nummers niet zouden worden gebruikt. “Het is een heel proces geweest, maar you can’t argue with Disney”, stelt de cabaretier. “In Aladdin, die ik ook vertaalde, waren de nieuwe vertalingen van wereldhits A whole new world en A friend like me geen punt. Maar Frozen is zo’n aparte categorie, dat is een wereld apart. Disney heeft een afdeling die alles rond Frozen in de gaten houdt. Bij tien andere liedjes in Frozen heb ik wel de kans gekregen om te laten zien wat ik in mijn mars heb.”

Vajèn van den Bosch en Nienke Latten

Frozen is vanaf eind mei te zien in het AFAS Circustheater Scheveningen. De musical vertelt het verhaal van de met een Oscar bekroonde animatiefilm uit 2013. De musical gaat over de zussen Anna en Elsa die in het koninkrijk Arendelle wonen. De hoofdrollen in de Nederlandse versie worden gespeeld door Vajèn van den Bosch en Nienke Latten.