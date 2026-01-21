Winter Vol Liefde Hans Noorwegen Horizontal 16 9 (1)

Emoties barsten los: Yvonne vertrekt, Thérèse breekt in Winter Vol Liefde

Tekst: Evelien Berkemeijer

21/01/2026

In aflevering negen bereikt de spanning een kookpunt als Hans iemand naar huis moet sturen. Het afscheid raakt niet alleen de betrokkenen, maar slaat ook een bres in de vriendschap die net is ontstaan.

Hans moet die ochtend zijn keuze bekendmaken en ziet er tegenop. Het resulteert in een Winter Vol Liefde-moment dat niet snel zal worden vergeten.

Hans neemt Yvonne apart

Wanneer Hans Yvonne apart neemt, ziet Thérèse het al aankomen: ‘Als iemand zegt: ik wil even alleen met jou praten, dan kun je je net zo goed draaien en je koffer gaan pakken.’ Hans roemt Yvonne, maar kiest toch voor vertrek: ‘Ik wil graag de gletsjer op. Ik denk dat jij daar problemen mee krijgt en dan zit ik weer met: ik moet het weer alleen doen.’ Yvonne had gehoopt op meer openheid en fysiek contact en overwoog zelf al snel te vertrekken als dat uitbleef. Haar tijd is dus enkel ingekort, geeft ze aan.

De klap voor Thérèse

Yvonne brengt het nieuws aan Thérèse, die direct breekt: ‘Dat is mijn maatje!’ Hans geeft haar een knuffel en benadrukt dat hun klik ook buiten Winter Vol Liefde kan blijven bestaan. Thérèse legt uit waarom de band tussen de twee vrouwen zo goed is: ‘Bij Yvonne, na een halve dag wist ik precies wat ik eraan had. Het voelde heel vertrouwd dat zij er ook was.’ Als ook Yvonne volschiet, volgt opnieuw een knuffel. Hans worstelt hoorbaar met zijn besluit: ‘Ik vind het zo rot voor jou. Het is niet: het geeft niet, het geeft wel.’ En even later, half luchtig, half geladen: ‘Ik voel ‘m ook hoor, zullen we met z’n drieën een potje gaan zitten janken?’ Hij vertelt dat de keuze hem twee dagen slapeloosheid opbracht.

Stilte tussen de koffers

Wat zeg je dan op zo’n moment tegen Yvonne? Thérèse weigert schijnzekerheid: ‘Het is bullshit om te zeggen ‘Komt goed joh’, of: ‘Wie weet’. Nee, ze gaat.’ Als Yvonne haar koffers pakt, wil Thérèse erbij blijven. Ze vraagt of het mag, waarop Yvonne haar verwelkomt. ‘Oh wat een gek idee’, klinkt het, terwijl de koffers zich vullen en de realiteit indaalt.

Met tranen naar huis

Yvonne vertrekt zichtbaar aangedaan, al probeert ze het positief te duiden: ‘Het had een mooie toegevoegde waarde kunnen zijn, maar dat mag het niet zijn. Het leven gaat weer door. De liefde is nog niet afgeschreven.’ Hans blijft geraakt achter: ‘Ik ben nooit een huiler geweest. Maar ik merk wel dat: het is niks om iemand teleur te moeten stellen. Nee, dat is niet leuk.’ Wanneer de auto uit zicht is, trekken Hans en Thérèse naar binnen voor een borrel.

Foto: Thirza Wijnja

