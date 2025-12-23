Dubbelspel van Maxim Hartman schokt in Vals Spel

In Videoland Original Vals Spel is al weken te zien hoe Maxim Hartman in de kelder leeft, onder duidelijk minder gunstige omstandigheden dan de andere kandidaten boven. Eén voor één werden kandidaten weggestemd en ook naar de kelder gestuurd, zonder dat de anderen wisten dat ze niet naar huis gingen. In de meest recente aflevering werd dat pas bekendgemaakt.

De ‘kelderspelers’ vormden een team met Défano Holwijn, Victoria Koblenko, Maxim Hartman, Dionne Slagter en Margriet van der Linden. Ze verloren direct de eerste wedstrijd, waarna de hele groep van Vals Spel iemand moest wegstemmen. Marouane Meftah besloot al snel dat Victoria zou vertrekken.

Kelderstrijd komt aan het licht

Wanneer Marouane aan Victoria vertelt dat ze niet veilig is, benoemt zij dat Maxim heeft gehint op het hebben van geld. Ernaar gevraagd, bevestigt Maxim dit aan Marouane. Het levert hem toegang op tot het bondje van Marouane, met Juultje Tieleman, Vonneke Bonneke en Défano Holwijn. Ook Teun Kapitein lijkt aan te haken. Ze spreken af om op Victoria te stemmen.

Bondjes en het zogenaamde geld

De stemronde loopt anders dan gepland. Niet Victoria maar Défano moet vertrekken, tot grote schok van het bondje. Maxim is niet verbaasd: hij zat eigenlijk in een ander bondje met Margriet, Arno Kantelberg, Teun en Dionne. Zijn reden? ‘Ik zou Victoria wel willen steunen omdat ik die aardig vind, dus die gun ik het wel, maar de rest? Boeit me echt niet.’ Samen besloten ze Marouane voor de gek te houden over het geld.

Schrik en zelfverwijt bij Marouane

De eliminatie raakt Marouane hard. ‘Ik ben boos op mezelf dat ik dit niet van tevoren bedacht had. Dat ik zo’n stomme fout maak. Je moet soms iemand kunnen vertrouwen om een stap vooruit te zetten. Dat heeft vandaag een belangrijke speler voor mijn spel gekost.’ Hij vertrouwt niemand meer, zegt hij, en vertelt Vonneke dat hij de volgende dag all in op Arno gaat. Als Juultje binnenloopt met ‘Dit was mijn schuld’ en bekent op Dionne te hebben gestemd, zegt ze: ‘Stem mij er maar uit de volgende keer.’ Ze volgde last minute haar gevoel en heeft daar nu spijt van. Ook Marouane is niet blij met haar keuze.

Wat staat de spelers te wachten?

Videoland omschrijft Vals Spel als volgt: ‘Tien kandidaten, één machtsspel. Geen idee, geen uitleg. Een strategisch spel op het hoogste niveau. Het is niet eerlijk, het is Vals Spel! Arno Kantelberg, Défano Holwijn, Dionne Slagter, Juultje Tieleman, Marouane Meftah, Maxim Hartman, Margriet van der Linden, Teun Kapitein, Victoria Koblenko en Vonneke Bonneke gaan de meest strategische uitdaging van hun leven aan.’ Met het dubbelspel van Maxim en de vertrouwensbreuk bij Marouane lijken de kaarten opnieuw geschud.

