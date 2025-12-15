Flinke ruzie tussen BN’ers in tv-programma Vals Spel

Tekst: Evelien Berkemeijer

In het tv-programma Vals Spel liep de spanning hoog op toen Defano Holwijn na een eerdere wegstemming onverwacht in de kelder belandde bij de afgevallen spelers. Wat volgde was een felle woordenwisseling met Maxim Hartman en Victoria Koblenko.

Defano dacht naar huis te gaan, maar moest aansluiten bij de rest van de afvallers van Vals Spel. Daar ontdekte hij wie hem hadden weggestemd, zowel boven als beneden. De confrontatie met Maxim, Victoria en Dionne Slagter escaleerde snel, terwijl toeschouwers Valerio Zeno, Patty Brard en Nikki de Jager het schouwspel van dichtbij beoordeelden.

Emotie borrelt op in de kelder

Zodra duidelijk werd dat er ook in de kelder drie keer op hem was gestemd, schoot Defano uit de heup. Hij riep: ‘Teringlijers, hebben jullie op me gestemd? Ratten.’ Toen het stil bleef, duwde hij door: ‘Jullie hebben op me gestemd hè?’ en even later, toen het kwartje viel: ‘Ja, nu snap ik het. Teringlijers. Ratten!’ Zijn woede was te voelen, aldus de medekandidaten en toeschouwers.

Maxim en Victoria bijten terug

De uitbarsting viel slecht bij de kelderbewoners. Victoria zei dat het hen deed verstillen; Maxim ontkende het stemmen in eerste instantie enkel. Later kwam hij erop terug: ‘Je verontwaardiging snap ik wel, maar ik ben daar bijvoorbeeld zelf niet van gediend.’ Toen Defano aangaf dat te begrijpen, ging Maxim juist harder in: ‘Dan hoef je niet zo’n toon tegen mij aan te slaan, dat is ook de laatste keer geweest dat je dat doet.’ Dat schoot Defano in het verkeerde keelgat: ‘Ik weet niet met wie je denkt dat je praat, hè? Maar we praten ook gewoon normaal met elkaar.’

‘Je bent niet meer boven’

Volgens Maxim was normaal praten níet het geval. Hij kreeg bijval van Victoria. Zij pakte door: ‘Jij begon niet normaal. Gelijke monniken, gelijke kappen hier. Je bent niet meer boven’, en nog harder: ‘Je bent niet meer boven, hè! Dus ratjes, motherf*’s, niet meer doen! Nee! Jij hebt ons weggestemd hè.’ Maxim vulde het machtsduwtje aan: ‘Je staat daar rechtop en staat daar dominant te zijn tegen ons. Dat moet je niet doen want je bent helemaal niks hier.’ Terwijl Defano probeerde te nuanceren: ‘Ik vond, in mijn emotie, van: we kunnen dit toch gewoon zeggen?’, kapte Maxim hem af: ‘Dat bepaal jij niet voor ons!’ Hij bleef Defano onderbreken toen die vroeg even te mogen praten. ‘Als ik zeg dat je niet praat, praat je niet.’, zei Maxim.

Toeschouwers verdeeld en een verzoening

Aan de zijlijn noemde Valerio de aanval op Defano te heftig: ‘Vind ik gewoon te heftig dit. Om nu met z’n tweeën zo full force op Defano te gaan. Dat is veel heftiger dan hoe Defano reageerde.’ Patty was het daar niet mee eens. Nikki zag vooral hoe Maxim even leek te treiteren en dat Victoria daarop dacht: let’s go. Iets wat Maxim leuk vindt: vechten, merkt Nikki op. Volgens Patty had Defano zijn excuses eerder moeten aanbieden toen hij begrip toonde voor Maxim. Valerio wierp tegen: ‘Je zou toch nooit sorry tegen Maxim gaan zeggen?’ Uiteindelijk bood Defano toch zijn excuses aan, waarna het eindigde met een handdruk en een knuffel. Kijkers van Vals Spel reageren verbaasd op het fragment op Instagram, velen staan aan de kant van Defano.

FOTO’S HEADER: ANP