Dit zijn de gezichten van het nieuwe seizoen Over Mijn Lijk

Tekst: Evelien Berkemeijer

Madelief, Tycho, Loraine, Marit, Koen en Nicole zijn ongeneeslijk ziek, maar proberen ieder op hun eigen manier alles uit het leven te halen. Hun verhalen laten zien hoe hoop, liefde, verdriet en plezier voortdurend door elkaar heen lopen.

In het nieuwe seizoen van Over Mijn Lijk volgt Tim Hofman deze zes jonge mensen met ongeneeslijke ziekten.

Lees ook: Dit zijn de gezichten van het nieuwe seizoen Over Mijn Lijk

Madelief (25) uit Alkmaar

Bij Madelief is een zeldzame vorm van leverkanker vastgesteld die niet meer te genezen is. Toch blijft ze het leven opzoeken en brengt ze zoveel mogelijk tijd door met de mensen die belangrijk voor haar zijn. Ook vindt ze liefde bij Dave. Daarnaast kiest ze ervoor om op haar eigen manier stil te staan bij afscheid, met een ‘prematie’: een afscheid bij leven.

Tycho (24) uit Venray

Tycho krijgt op jonge leeftijd te horen dat hij darmkanker heeft. Na een zwaar behandeltraject keert de ziekte terug en blijkt genezing niet meer mogelijk. Opgeven is voor hem geen optie. Hij blijft kijken welke behandelingen nog mogelijk zijn en probeert tegelijk vast te houden aan de momenten die hem energie geven. Carnaval is daar voor Tycho een belangrijk voorbeeld van, juist omdat zulke momenten extra lading hebben gekregen.

Loraine (26) uit Doetinchem

Loraine is fanatiek powerlifter als ze de diagnose eierstokkanker krijgt. Na een ingrijpende operatie volgt later het harde nieuws dat ze ongeneeslijk ziek is. Sport blijft voor haar een belangrijk houvast en helpt haar om zich ergens op te richten. Met veel discipline werkt Loraine aan haar terugkeer, terwijl ze toeleeft naar een internationale wedstrijd.

Marit (23) uit Drachten

Bij Marit wordt een agressieve vorm van botkanker ontdekt. Na operaties en chemotherapie blijkt dat de ziekte zich ook naar haar longen heeft verspreid. Toch richt ze zich vooral op wat er nog wel kan. Samen met de mensen van wie ze houdt, wil Marit bijzondere herinneringen maken. Zo wil ze trouwen met haar verloofde MacKenzie en staat ook parachutespringen op haar lijst.

Koen (27) uit Arnhem

Koen is docent en druk bezig met de toekomst samen met zijn verloofde Bionda, als problemen met zijn zicht leiden tot een schokkende ontdekking: een hersentumor van negen centimeter. Genezen kan niet, maar toch kiest hij voor een zware operatie om extra tijd te winnen. Dat brengt een groot risico met zich mee, omdat hij zijn spraak kan verliezen. Ondanks alle onzekerheid blijven Koen en zijn verloofde nadenken over later, met plannen rond trouwen, verhuizen en zelfs een kindje.

Nicole (34) uit Gennep

Nicole krijgt na jaren van onbegrepen klachten eindelijk duidelijkheid, maar die boodschap is hard: ze heeft uitgezaaide eierstokkanker. Voor haar zit het zwaarste vooral in wat dit betekent voor haar man Werner en hun jonge kinderen. Daarom kiest ze voor openheid. Nicole bereidt haar uitvaart zorgvuldig voor, zoekt een passende locatie en beschildert samen met haar kinderen haar eigen kist. Tegelijk probeert ze met haar gezin zoveel mogelijk waardevolle herinneringen te maken.

Over Mijn Lijk laat hun leven zien zoals het is: ‘vol keuzes, plezier, twijfels, humor, verdriet en vooral een enorme drang om te leven.’ Het elfde seizoen is vanaf zondag 19 april wekelijks rond 21.00 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1.

Beeld: Mediawan Skyhigh/BNNVARA