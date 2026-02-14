Dit B&B Vol Liefde-koppel verwacht een baby!

Tekst: Evelien Berkemeijer

Liefde op tv met een prachtig vervolg: Daniël en Danique zijn in verwachting.

Het stel, dat elkaar leerde kennen in B&B Vol Liefde, is klaar voor de volgende stap. In Tsjechië, waar Daniël en Danique samenwonen, komt er een kleintje bij.

Echo op Valentijnsdag

Op Instagram deelt het koppel op Valentijnsdag foto’s van de echo met de tekst ‘little valentine’. Een lief bericht waarmee ze hun baby-nieuws met iedereen bekendmaken.

Tekst gaat verder onder post.

Na het programma al snel samenwonen

Daniël en Danique presenteerden zich op de reünie van het programma al als een hecht stel. Ze woonden toen al samen in Tsjechië, omdat twee weken zonder elkaar te lang bleek. Zoals ze zelf zeiden: ze zijn ‘vastgelijmd aan elkaar’.

Lees ook: Reünie B&B Vol Liefde: wie zijn nog samen en wie niet?

Foto: Thirza Wijnja