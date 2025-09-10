Reünie B&B Vol Liefde: wie zijn nog samen en wie niet?

Woensdagavond om 21.30 uur werd de reünie van B&B Vol Liefde uitgezonden. De deelnemers blikten onder leiding van Leonie ter Braak terug op hun ervaringen en vertelden hoe het hen na het programma is vergaan.

Het werd een aflevering vol terugblikken, openhartige gesprekken en onverwachte wendingen. Verschillende koppels spraken zich uit over hun band, soms met blijvende liefde, soms met enkel vriendschap of teleurstelling na B&B Vol Liefde.

B&B Vol Liefde… of niet?

Jean-Paul opende de avond. Hij en Marianne onderzochten na afloop of er sprake kon zijn van een vervolg. Twee weken later spraken zij elkaar telefonisch. Toen Jean-Paul enkele dagen in Nederland verbleef, kwam een ontmoeting er niet van en sindsdien hebben zij elkaar niet meer gezien. Marianne merkte op dat zij als enige Jean-Paul niet druk vond, maar verder is er niets ontstaan. Britt, die tijdens het programma haar oog liet vallen op Kees, een vriend van Jean-Paul, onderhoudt nog steeds contact met hem en zij zullen elkaar in de toekomst weerzien.

Magda, Gène en Rob

Magda vertelde dat zij Gène steeds meer en meer wist te waarderen toen zij hem op televisie terugzag. Er is nog steeds contact, alleen niet via de tablet die hij voor haar achterliet, omdat zij die niet begrijpt. Gène ervaart ondanks het contact een leegte en mist de aanwezigheid van de B&B-host. Magda onderzoekt nog altijd of er sprake kan zijn van een klik. In de tussentijd is zij op date geweest met Rob, die het programma destijds verliet omdat de concurrentie hem te veel werd. Samen bezochten zij een sterrenrestaurant, maar zij besloten vrienden te blijven. Rob is inmiddels aan het daten met een ander.

Ingrid en de mannen

Ingrid en Eric onderhouden nog steeds contact, maar de verliefdheid ontbreekt. Eric vond dat spijtig, terwijl Ingrid aangaf dat zij behoefte heeft aan een man die meer gereserveerd is. Met een ‘Who knows’ liet zij doorschemeren dat er een kans is, als Eric dat kan zijn. Ook Rinus kwam aan het woord. Hij besloot vroegtijdig te vertrekken omdat het verblijf hem te veel klussen opleverde. Hij betreurde het later pas te vernemen dat Ingrid hem interessant vond. Tijdens de reünie ontstond een kort meningsverschil over die klussen, waarbij Ingrid aangaf dat Rinus dit zelf voorstelde. Rinus is inmiddels aan het daten met een ander.

Rob en de vrouwen

Rob en Margot namen eveneens plaats op de bank. Tussen hen is het niet tot een relatie gekomen. Margot stelde de vraag of Rob wel openstond voor de liefde, waarop hij antwoordde: ‘Voor de juiste persoon wel.’ De eerdere deelneemsters Anja en Sofie waren kritisch over hun verblijf bij Rob. Zo verklaarde Sofie: ‘Ik voelde me een soort wormvormig aanhangsel.’

Dick en Moniek

Dick en Moniek vonden elkaar tijdens het programma en zagen elkaar ook daarna terug. De verliefdheid bleef echter uit. Dick gaf aan dat iets wat hij niet kan verwoorden ontbrak, wat Moniek verdrietig maakte. Zij gunt hem echter de kans het volledige gevoel elders te vinden dus is oké. Toch hebben de vrouwen uit de groep onderling wel een hechte band ontwikkeld. Zij onderhouden een groepschat onder de naam ‘Girls who Dick together, stick together’.

Eveline en Bart

Ook Eveline en Bart zijn niet meer samen. Na het programma brachten zij veel tijd met elkaar door en spraken zij uitvoerig over hun toekomst. Voor Eveline bleek het niet het juiste plaatje en uiteindelijk kwam ook Bart tot die conclusie. Eveline verklaarde dat haar gevoelens voor Bart mede ontstonden doordat zij kort daarvoor haar vader verloor, waardoor emoties hoog opliepen. Inmiddels is Bart vertrokken en is Eveline gevallen voor een gast uit haar villa. Of dit dezelfde persoon is die eerder op haar sociale media verscheen, is niet bevestigd. Bart was hier niet van op de hoogte.

Petra en Lieske

Petra en Lieske waren eveneens aanwezig en vertelden dat hun avontuur nog steeds vooral vriendschappelijk is. Petra bezocht Lieske in Breda en Leonie ter Braak merkte op dat zij bij elkaar lijken te passen, wat Petra beaamde. Toch benadrukten ze: ‘We zijn nog steeds bezig om het te vinden.’ Lieske vulde aan: ‘We houden van elkaar en dan gaan we daarna kijken of we ook nog verliefd kunnen worden.’ Over chemie twijfelt zij: ‘Maar de spoeling is dun op onze dag.’

Daniël en Danique

Daniël en Danique presenteerden zich als een hecht stel. Zij wonen samen in Tsjechië en zijn: ‘Vastgelijmd aan elkaar.’ Twee weken zonder elkaar bleek voor hen te lang. Ze zijn verliefd. Daniël keek terug op zijn eerdere contact met Renske, dat hij verwarrend vond omdat hij haar het ene moment wel leuk vond en het andere moment niet. Hij sprak zijn ongenoegen uit over de reacties die zij op sociale media ontvangt.

Illya en Sylwia hebben een B&B Vol Liefde

Tot slot vertelden Illya en Sylwia dat zij nog steeds samen zijn. Tijdens de opnames was Sylwia een maand weg, maar sindsdien woont zij bij Illya in Frankrijk. Zij gaf aan: ‘Hij heeft mij alles wat ik verwacht van liefde gegeven.’

