Dirigenten temperen lof voor Jamai Loman in Maestro: ‘Het programma heeft niets met dirigeren te maken’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Jamai Loman krijgt in Maestro brede bijval van jury, publiek en kijkers. De Gelderlander legde dat enthousiasme voor aan meerdere dirigenten. Isabelle van Keulen wees Jamai in de halve finale richting conservatorium, maar professionals zetten het tv-beeld naast de eisen van het vak.

De kern: waardering voor muzikaliteit, maar stevige twijfels over wat televisie laat zien. Hun boodschap is genuanceerd, soms scherp, en steeds vakmatig onderbouwd. De één ziet talent, maar de ander raadt Jamai Loman af om professioneel dirigeren serieus na te jagen.

Lees ook: Isabelle van Keulen wil Jamai boeken na Maestro: ‘Voor een frikandel en een Fristi’

Tv-beeld versus vakpraktijk

Professioneel dirigent Maurice Luttikhuis is uitgesproken over de representatie van het vak: ‘Wat mensen daar zien van ons vak, is eigenlijk niets.’ Maurice ziet tegelijk iets uitzonderlijks bij de kandidaat: ‘Na al die jaren is Jamai wel de eerste kandidaat bij wie ik denk: die jongen heeft het serieus in zich!’ Ook Ernst van Tiel uit zich lovend over Jamai aan De Gelderlander.

Wat dirigeren werkelijk vraagt

Dirigent Martin van der Brugge is kritisch: ‘Het programma heeft niets met dirigeren te maken.’ Hij licht toe: ‘Dirigeren gaat over intonatie, dynamiek, zuiverheid, de juiste balans vinden en je eigen interpretatie aan een stuk geven. (…) In ‘Maestro’ proberen deelnemers het orkest te volgen, maar dat moet eigenlijk andersom zijn.’ Zijn advies over een carrièrestap is terughoudend: ‘Je hebt na het leren van het vak te maken met musici die soms al dertig jaar ervaring hebben en die zou jij moeten vertellen hoe het moet. Die verhouding is te scheef.’

Tekst gaat verder onder video.

Niet de echte wereld

Jules van Hessen, van het Nederlands Theater Orkest (tegenwoordig Maestro Jules Orkest), vindt dat het programma niet duidelijk genoeg maakt dat dirigeren meer is dan ‘een paar korte stukjes muziek slaan’. Zijn oordeel is scherp: ‘Maestro is niet de echte wereld. Ik wil niet te zuur overkomen, maar als Jamai nu meedoet aan een concours, wordt hij beslist laatste. En mijns inziens wordt hij ook nooit de nieuwe dirigent van het Amsterdams Concertgebouworkest.’

Bron: De Gelderlander. Foto header: Elvin Boer