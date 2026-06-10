De Bellinga’s onder vuur in De Oranjezomer: ‘Het is zulke dommigheid’

Tekst: Evelien Berkemeijer

In De Oranjezomer zijn Job Knoester, Theo Janssen en Rutger Castricum het opvallend eens over familievlogs. Het drietal heeft grote moeite met het online zetten van kinderen, zeker wanneer daar een commercieel belang bij komt kijken.

Hélène Hendriks begint het gesprek bij Theo Janssen. Zij vraagt hem of hij weleens heeft overwogen om zelf met familievlogs te starten, zoals de Bellinga’s maken.

Lees ook: Kabinet wil jonge kinderen weren uit commerciële content

Theo houdt zijn kinderen liever offline

Theo legt uit dat hij zijn kinderen niet op sociale media plaatst. Dat houdt hij liever voor zichzelf. Dat anderen dit wel doen, vindt hij geen goed idee: ‘Ik vind dat kinderen zelf de keuze moeten kunnen maken om online of in beeld te komen. Vaak zijn kinderen van zes, zeven, acht, negen, tien niet wijs genoeg om daar een beslissing in te nemen.’ Ook blurren vindt hij onzin: ‘Dan kun je ze net zo goed er niet op zetten.’

Tekst gaat verder onder aflevering De Oranjezomer met dit gesprek.

Rutger noemt de Bellinga’s vreselijk

Wanneer de Bellinga’s worden genoemd, reageert Rutger Castricum fel. ‘Vreselijk, dat is ook echt verboden bij ons thuis. Daar mogen ze echt niet naar kijken. Het is zulke dommigheid’, begint hij. Volgens Rutger worden de kinderen ingezet voor commercieel belang. ‘Die kinderen worden ingezet voor commercieel belang. En die kinderen kunnen op hun achttiende denken: pap, dat wilde ik helemaal niet. En dan heb jij een heel leven geruïneerd voor die kinderen misschien, omdat ze bekendstaan als de Bellinga’tjes of de Castricumpjes.’

Job steunt mogelijk verbod

Als Hélène benoemt dat het kabinet commercieel vloggen met kinderen wil verbieden, zegt Job Knoester dat hij daar voorstander van is. ‘Ik ben niet ervoor om alles in strafrecht op te lossen, maar dit vind ik echt wel een goed idee. Kennelijk zijn mensen niet in staat om zelf te bedenken dat je dat niet moet doen. De Bellinga’s, je noemt ze.’ Job wijst daarnaast op het risico dat zulke filmpjes met AI kunnen worden verbogen tot ‘iets lelijks’.

Freek ziet de populariteit onder kinderen

Ook Freek Jansen, hoofdredacteur van Voetbal International, zou geen gratis vakantie accepteren in ruil voor een familievlog. Wel merkt de hoofdredacteur op dat de Bellinga’s populair zijn onder kinderen: ‘Mijn twee dochters ook, als ze kunnen kiezen, zetten ze die vlogs aan.’ Rutger herkent dat en zegt dat zijn kinderen ook video’s willen maken, omdat hun vrienden dat ook doen. Hij vindt het moeilijk om ze dat te ontnemen, maar heeft met zijn kinderen afgesproken dat hun video’s afgeschermd moeten zijn.

Ook over de Bellinga’s: