Daniël neemt het op voor Renske in B&B Vol Liefde reünie

Tekst: Evelien Berkemeijer

In B&B Vol Liefde werd duidelijk dat Renske gevoelens had voor B&B-host Daniël in Tsjechië. Uiteindelijk eindigde Daniël echter in de hottub met iemand anders, waarop Renske in tranen naar huis vertrok. Tijdens de reünie blikt ze terug op die intense periode.

Renske vertelt dat ze met gemixte gevoelens terugkijkt op haar deelname aan B&B Vol Liefde. Ze vindt het vreemd om te zien dat ze zo hard is gegaan en verliefd is geworden. Tegelijkertijd koestert ze het mooie van de ervaring, omdat ze niet alleen om Daniël, maar ook om de plek is gaan geven.

Tranen zijn gedroogd

Renske geeft aan dat het veel was, maar dat haar tranen inmiddels gedroogd zijn. Op de vraag van presentatrice Leonie ter Braak hoe het nu met haar gevoel voor Daniël staat, zegt Renske dat dat na die lange tijd weg is. Ze vindt het wel vreemd om hem weer te zien, maar heeft veel gehad aan de steun van haar omgeving en het gaat nu goed met haar.

Daniël kijkt terug op B&B Vol Liefde

Daniël vertelt dat hij het lastig vond, omdat hij Renske soms heel leuk vond en soms niet wist wat hij voelde. Uiteindelijk had hij geen idee meer wat hij ervan moest vinden. Na afloop kreeg hij te horen dat hij Renske misschien eerder naar huis had moeten sturen, waarop hij zegt dat hij dat misschien had moeten doen, maar ook weer niet omdat hij op dat moment open stond: ‘Ik heb me opengesteld en dat heb ik ook bij Renske gedaan op mijn manier.’

Verwachtingen en sociale media

Daniël zegt dat hij niet had verwacht dat Renske verliefd was: ‘Ik had wel het idee, maar toch ook weer niet.’ Hij vindt het vervelend om te zien hoe mensen op sociale media over Renske schrijven: ‘Dat verdient ze ook niet.’ Renske zelf voelt zich inmiddels trots en straalt: ‘Ik ben trots op mezelf!’ en juicht zichzelf toe.

FOTO: THIRZA WIJNJA