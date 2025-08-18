B&B Vol Liefde Shirley

B&B Vol Liefde: Shirley over Bentley-rit en spanning met Renske

Tekst: Evelien Berkemeijer

18/08/2025

Shirley heeft teruggeblikt op haar deelname aan B&B Vol Liefde. Tijdens haar bezoek aan Daniël kwam ze in verschillende situaties terecht waarin ook medekandidate Renske een belangrijke rol speelde.

Aan Shownieuws vertelt ze openhartig over haar ervaring.

Spanningen al zichtbaar

Volgens Shirley werd bij terugkijken naar eerdere afleveringen duidelijk dat de sfeer tussen Daniël en Renske al gespannen was voordat zij zelf arriveerde. “Daar is wel overduidelijk te zien dat het niet uit zou maken wie daar binnenkomt en dat het gewoon niet welkom zou zijn.” Ze vertelt dat ze Renske buiten de camera’s nog advies probeerde te geven, maar dat dit niet werd aangenomen.

De autorit met Daniël

Een opvallend moment was de rit in Daniëls zwarte Bentley. Shirley genoot zichtbaar: “Dat was dik hè? Die auto.” Toch vond ze het vreemd dat Renske besloot mee te gaan. “Wel jammer dat iemand zichzelf uitnodigde om mee te gaan.” Volgens Shirley was er eerder geen belangstelling voor de auto, maar kwam er jaloezie naar boven. “Zij heeft de hele week geen aandacht aan die auto besteed, maar haar jaloezie kwam omhoog borrelen.” De situatie escaleerde verder: “Maar om dan weer ruzie te gaan zoeken in die auto.”

Hoe Shirley zelf deelnam

Shirley benadrukt dat ze haar deelname vooral zag als een kans om open kennis te maken. “Ik heb dit gewoon gezien als een eerste date en een klein beetje uit mijn comfort zone gaan om iemand beter te leren kennen in plaats van na een uur al te zeggen: ‘Dit wordt niks.'”

Toekomst voor Daniël

Tot slot spreekt Shirley de hoop uit dat Daniël alsnog de juiste vrouw treft. Zij hoopt dat er iemand komt “waar hij echt op zit te wachten en echt iets mee kan.”

FOTO: SCREENSHOT VIDEOLAND/RTL BRON: SHOWNIEUWS

