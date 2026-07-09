Beschuit met muisjes voor Joy en Daní uit B&B vol liefde

Tekst: Evelien Berkemeijer

Joy van Swieten en Daní Zijlstra zijn voor het eerst ouders geworden. Het stel, dat in 2023 te zien was in B&B vol liefde, deelt het heuglijke nieuws woensdag op Instagram.

De twee zijn zielsgelukkig met de komst van hun dochter. Ook maken ze meteen bekend hoe de B&B Vol Liefde-baby heet. De felicitaties stromen inmiddels binnen.

Dochter Liv geboren

‘Ons wondertje’, schrijft Daní bij foto’s van de baby. Hun dochter Liv is afgelopen zondag geboren en komt thuis in een warm bad. Op andere kiekjes is te zien hoe familie en vrienden de kleine baby in hun armen sluiten. ‘Niet normaal hoeveel we van jou houden! Wij zijn even in dromenland’, besluit het koppel.

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Zwangerschap lang geheimgehouden

In januari maakten de B&B Vol Liefde-deelnemers bekend dat ze hun eerste kindje verwachtten. ‘Wij krijgen een klein wondertje’, schreven ze destijds bij een video waarin onder meer echobeelden en de onthulling van de zwangerschapstest te zien waren. De twee hielden het nieuws toen al lange tijd voor zich. ‘De afgelopen maanden waren zo mooi, maar ook zo intens om alles geheim te houden voor iedereen.’

Liefde ontstaan in B&B vol liefde

Joy werd in 2023 bekend dankzij zijn deelname aan de hitshow van RTL, als eigenaar van een B&B in Spanje. In het programma sloeg de vonk over tussen hem en Daní. Een jaar later deed Joy ook mee aan Expeditie Robinson.