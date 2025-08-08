Twee mannen opgepakt voor bedreigen Lale Gül: ‘Verdiende loon’

Tekst: Denise Delgado

De politie heeft twee mannen aangehouden wegens bedreigingen aan het adres van Lale Gül (27). De schrijfster en columnist hoopt dat ‘deze mensen hun verdiende loon krijgen’.

Meer arrestaties niet uitgesloten

Het gaat om een 26-jarige man uit Purmerend, die dinsdag werd aangehouden en een 21-jarige man uit Best, opgepakt op donderdag. De politie onderzoekt de zaak verder rond de bedreigingen van Lale en sluit meer arrestaties niet uit.

‘Ik ben verheugd dat deze mensen, die op dagelijkse basis mijn vrijheid beperken en mijn leven heel ingewikkeld maken en verzuren, hun verdiende loon krijgen,’ schrijft Lale op X. ‘Politie, bedankt.’

De schrijftster werd bekend met haar debuutroman ‘Ik ga leven,’ waarin ze schrijft over de beklemming van opgroeien in een streng-islamitisch gezin.

BEELD: ANP