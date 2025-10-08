Nieuwe serie Amelia Dimoldenberg in samenwerking met Formule 1

Tekst: Evelien Berkemeijer

Na tien jaar van haar populaire interviewshow met beroemdheden Chicken Shop Date te hebben gevierd, stapt Amelia Dimoldenberg nu achter het stuur voor een nieuwe serie met de Formule 1 genaamd Passenger Princess.

Het creatieve productiebedrijf van Amelia Dimoldenberg, werkt samen met de Formule 1 aan een originele vierdelige wekelijkse serie. In Passenger Princess leert Amelia rijden onder begeleiding van F1-racers. Vanaf 15 oktober worden de afleveringen via het YouTube-kanaal van de presentatrice verspreid.

Amelia Dimoldenberg en F1-coureurs

De afleveringen tijdens de Belgische Grand Prix combineren Dimoldenberg’s typische off-beat interviewstijl met de snelheid van de Formule 1. Het resultaat is een mix van humor en openhartige gesprekken terwijl Amelia haar rijvaardigheden ontwikkelt. De coureurs die haar vergezellen zijn onder andere George Russell, Ollie Bearman, Oscar Piastri en Carlos Sainz.

Nieuwe uitdaging voor Amelia Dimoldenberg

De presentatrice laat weten dat het een droom is om verhalen te vertellen en met bijzondere mensen samen te werken. Ze kijkt ernaar uit haar ervaring als interviewer en passagier in te zetten, ook al kan ze nog niet zelf rijden.

Samenwerking met Formule 1

Volgens Ian Holmes, chief media rights and broadcasting officer bij de Formule 1, past Amelia perfect bij het merk vanwege haar onderscheidende en vermakelijke stem in de huidige cultuur. De serie biedt een nieuwe manier om een jong publiek kennis te laten maken met de wereld van de Formule 1. Emily Prazer, Chief Commercial Officer, benadrukt dat Passenger Princess humor en charme combineert met de spanning van de races op een iconisch circuit.

