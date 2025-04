Jennifer Lopez steelt de show bij Formule 1-weekend in Djedda

Bij haar aankomst werd J.Lo, zoals ze ook bekendstaat, hartelijk verwelkomd door het team van Ferrari. Op Instagram deelde Scuderia Ferrari een video van haar bezoek aan de pitbox met het bijschrift: ‘Pop royalty in de garage.’ In het Instagramverhaal van het team is te zien hoe de ster poseert voor de wagen van coureur Charles Leclerc. Ook verwijst het team speels naar haar bekende hit uit 2002 met de woorden: ‘Welkom in ons block.’

Jennifer Lopez (55) is momenteel in Djedda voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De wereldberoemde zangeres en actrice verzorgt een optreden tijdens het vijfde raceweekend van het Formule 1-seizoen.

Uit andere media

Waar ’Winter Vol Liefde’ begin dit jaar volop in het nieuws kwam dankzij Mike en zijn moeder Monique, was het afgelopen zomer in ’B&B Vol Liefde’ Malgosia die de tongen losmaakte. De liefde vond ze destijds niet bij B&B-eigenaar Albert, maar inmiddels is ze al een jaar aan het daten met iemand die wél goed bij haar past. Aan Party vertelt Malgosia: ”Ik ben iemand die houdt van zorgen, en de man die ik nu heb, die waardeert dat.”

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise