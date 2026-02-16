Na Birkin-tas voor goud: wat koopt Jutta Leerdam voor zilver?

Tekst: Evelien Berkemeijer

Na haar gouden 1000 meter in Milaan trakteerde Jutta Leerdam zichzelf op een gouden Birkin-tas van Hermès. Nu daar zilver op de 500 meter bij is gekomen, is de hamvraag: welk peperduur cadeautje volgt?

Maandag zaten 4,6 miljoen Nederlanders voor de buis toen de schaatsster goud pakte op de 1000 meter. De dag erna, een rustdag, gebruikte Jutta Leerdam om te shoppen in Milaan. Dat deed ze samen met de Amerikaanse influencer en bokser Jake Paul, met wie ze sinds maart vorig jaar verloofd is.

Lees ook: Zoet! Jutta Leerdam verrast koning met spontane knuffel

‘Mijn eerste Birkin in één weekend’

In een video op sociale media liet Jutta haar aankoop zien: ‘Mijn eerste gouden medaille en mijn eerste Birkin in één weekend.’ Ze vulde aan: ‘Dit is zo bevredigend. Kijk hoe mooi die is. Ze gaven me de kleur goud.’ Het gaat om een Birkin 25 in de kleur Gold, met in de officiële Hermès-winkel een geschatte waarde tussen de 12.000 en 15.000 euro, die op de doorverkoopmarkt zelfs kan oplopen tot boven de 25.000 euro.

Shoppen in Milaan met Jake

De rustdag na haar olympische overwinning bracht Jutta door in de winkels van Milaan. Ze was op stap met Jake Paul, met wie ze vorig jaar verloofde. De beelden van het shopuitje werden eerder deze week gedeeld op sociale media.

Tekst gaat verder onder video.

@juttaleerdam My voice is gone from screaming when I came across the finishline ♬ origineel geluid – Jutta Leerdam

Bonussen en vermogen

Voor Nederlandse olympiërs staat op goud een bonus van 30.000 euro (bruto), en op zilver 15.000 euro (eveneens bruto), uitgekeerd door NOC*NSF. Je zou dus kunnen zeggen dat Jutta met haar gouden medaille de tas in feite al heeft terugverdiend. Met een geschat vermogen van zo’n vijf miljoen dollar behoort ze tot de top vier rijkste winterolympiërs. Daarbij hoeft ook haar aanstaande man niet op een cent te kijken: Jake beschikt over een geschat vermogen van zo’n 200 miljoen dollar.

Wat volgt na zilver?

Nu Jutta zilver op de 500 meter heeft gewonnen en daar 15.000 euro (bruto) voor ontvangt, dringt de vraag zich op welk luxe-item ze zichzelf dit keer gunt. Na de gouden Birkin is de lat fors gelegd — het antwoord op haar volgende traktatie zal opnieuw veel aandacht trekken.

Lees ook: Lof én nijd: Nederland reageert op olympisch goud van Jutta Leerdam

Bron: Weekblad Party. Foto: ANP