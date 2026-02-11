Arjen Lubach noemt Jake Paul, de vriend van Jutta Leerdam, ‘de ideale schoonlul’

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de uitzending van LUBACH keek Arjen Lubach terug op de Olympische Winterspelen. Daarbij kwam de winst van Jutta Leerdam en de rol van haar vriend Jake Paul uitgebreid voorbij. De presentator liet beeld zien én strooide met scherpe observaties.

Inleidend schetste Arjen Lubach hoe het gesprek rond Jutta Leerdams overwinning regelmatig afdrijft richting Jake Paul. Ook haalde hij een vers geplaatst filmpje van Jake aan.

Terugblik op de Spelen

Arjen blikte terug op de zege van Jutta Leerdam en de aandacht voor Jake Paul die daarop volgde. Over die dynamiek zei hij: ‘Mensen zeggen weleens dat het bij Jake Paul soms meer om Jake Paul draait dan Jutta Leerdam, maar ik vind dat toch niet helemaal terecht. Gisteren plaatste Paul namelijk dit filmpje van de winnende race van zijn vriendin.’ In de studio liet Arjen de video zien, waarin vooral de emotionele reactie van Jake in beeld komt. De conclusie was droogkomisch: ‘Drie seconden Jutta en dan zestien seconden Jake. Wel echt mooi hoe hij met zichzelf meeleeft.’

Politiek randje en ‘de ideale schoonlul’

Vervolgens plaatste Arjen de bokser en influencer nadrukkelijk in context: ‘Het is echt een apart figuur. Hij staat bekend als uitgesproken Trump-fan en deze week zat hij nog gezellig naast de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance op de tribune en hij heeft het optreden van ICE verdedigd. Kortom: de ideale schoonlul.’ Bekijk hier Arjen Lubachs hele terugblik op de Olympische Winterspelen:

Foto: Joris Verwijst/BSR Agency/Getty Images