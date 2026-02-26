Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en de Prinses van Oranje amalia ontvangen de Nederlandse medaillewinnaars van de Olympische Winterspelen (met Jutta Leerdam)

Jutta Leerdam danst met vrouwelijke medaillewinnaars na koninklijke onderscheiding

Tekst: Evelien Berkemeijer

26/02/2026

Jutta Leerdam filmde vlak na haar koninklijke onderscheiding een korte video online die inmiddels miljoenen keren is bekeken. De schaatsster noemt de onderscheiding een ongelooflijke eer.

In het filmpje viert Jutta Leerdam het moment niet alleen. Op Big Girl (You Are Beautiful) van MIKA doet ze met een groep vrouwelijke medaillewinnaars van de Winterspelen een vrolijk vreugdedansje.

Lees ook: Jutta ontdekt krasjes op olympische medailles: ‘Wel jammer’

Vijf kampioenen in beeld

De video begint met alleen Jutta Leerdam in beeld. Terwijl ze playbackt ‘You take your girl, and multiply her by four’, verschijnen er nog vier sporters: Femke Kok, Antoinette Rijpma-De Jong, Joy Beune en Xandra Velzeboer.

Tekst gaat verder onder video.

@juttaleerdam

When women women The badge you see is for being made a Knight of the Order of Orange-Nassau an incredible honor ✨

♬ original sound – Brooke

Tekstregel zorgt voor discussie

Wie goed oplet, kan bij die tekstregel denken aan een rekenfout, maar Jutta legt in de reacties uit dat ze het anders hoort. Ze verstaat ‘multiply about four’ en reageert op een kijker die haar erop wijst: ‘Dat kan vijf of drie zijn’. Ook MIKA zelf haakt aan onder de video: ‘Dit is geweldig! Onwijs gefeliciteerd. Veel liefs vanuit Amsterdam.’

Foto: ANP

Uit andere media

Vriendin Monique

De Hanslers binnenkort terug op tv voor seizoen 2? Het zit er dik in!
Weekend Premiere Wicked For Good Inloop Quinty

Presentator Quinty Misiedjan is verloofd: ‘Niet low key hierover’
Sante Paaseitjes Jamin

Check je voorraad: dit merk paaseitjes wordt teruggeroepen
Party Fenna Ramos

Fenna Ramos over beschuldigingen: ‘Klachten nooit gezien’
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien