Jutta Leerdam danst met vrouwelijke medaillewinnaars na koninklijke onderscheiding

Tekst: Evelien Berkemeijer

Jutta Leerdam filmde vlak na haar koninklijke onderscheiding een korte video online die inmiddels miljoenen keren is bekeken. De schaatsster noemt de onderscheiding een ongelooflijke eer.

In het filmpje viert Jutta Leerdam het moment niet alleen. Op Big Girl (You Are Beautiful) van MIKA doet ze met een groep vrouwelijke medaillewinnaars van de Winterspelen een vrolijk vreugdedansje.

Lees ook: Jutta ontdekt krasjes op olympische medailles: ‘Wel jammer’

Vijf kampioenen in beeld

De video begint met alleen Jutta Leerdam in beeld. Terwijl ze playbackt ‘You take your girl, and multiply her by four’, verschijnen er nog vier sporters: Femke Kok, Antoinette Rijpma-De Jong, Joy Beune en Xandra Velzeboer.

Tekst gaat verder onder video.

@juttaleerdam When women women The badge you see is for being made a Knight of the Order of Orange-Nassau an incredible honor ✨ ♬ original sound – Brooke

Tekstregel zorgt voor discussie

Wie goed oplet, kan bij die tekstregel denken aan een rekenfout, maar Jutta legt in de reacties uit dat ze het anders hoort. Ze verstaat ‘multiply about four’ en reageert op een kijker die haar erop wijst: ‘Dat kan vijf of drie zijn’. Ook MIKA zelf haakt aan onder de video: ‘Dit is geweldig! Onwijs gefeliciteerd. Veel liefs vanuit Amsterdam.’

Foto: ANP