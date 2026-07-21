FIFA onderzoekt opstootje na WK-finale

Tekst: Evelien Berkemeijer

De FIFA stelt een onderzoek in naar het opstootje na afloop van de WK-finale tussen Spanje en Argentinië.

Spanje won de finale van het WK in East Rutherford na verlenging met 1-0. Na het laatste fluitsignaal liep de situatie uit de hand, waarbij vooral Leandro Paredes van Argentinië een hoofdrol speelde. De wereldvoetbalbond heeft inmiddels een aanklager voor tuchtrechtelijke en ethische zaken aangesteld.

Paredes grijpt García bij keel

Paredes werkte Eric García tegen de grond en greep de Spaanse verdediger vervolgens bij de keel. Daarna kreeg de Argentijnse middenvelder het aan de stok met Gavi, die hij met hulp van ploeggenoot Thiago Almada omvergooide. Voor zijn aandeel in het handgemeen zou Paredes een rode kaart hebben gekregen, maar die was later niet terug te zien op het wedstrijdrapport. De FIFA bevestigde aan de BBC dat er op dat moment geen kaart aan hem is uitgedeeld.

FIFA stelt aanklager aan

De FIFA heeft een ‘aanklager voor tuchtrechtelijke en ethische zaken’ aangesteld, zoals bepaald in artikel 36 van het eigen tuchtreglement. Hoe lang het onderzoek gaat duren, is niet bekendgemaakt. ‘Verdere details worden later gecommuniceerd door de FIFA-tuchtcommissie zodra het rapport van de aanklager voltooid is’, schrijft de wereldvoetbalbond. Spanje won de finale door een doelpunt van invaller Ferran Torres in de 106e minuut, nadat Enzo Fernández in de blessuretijd van de reguliere speeltijd zijn tweede gele kaart had gekregen.

Robert Maaskant blikt terug op Argentinië in de WK-finale: