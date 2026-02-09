Vandaag Inside-mannen bespreken grensoverschrijdend gedrag én hun eigen rol

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de uitzending van Vandaag Inside reageren Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp op de beschuldigingen in de podcastserie van BOOS.

In de uitzending van BOOS, over de nasleep van hun The Voice Of Holland-aflevering, wordt uiteengezet hoe de piramide van geweld werkt: geweld tegen vrouwen ontstaat in een context die seksisme, genderongelijkheid en geweld bagatelliseert, normaliseert en uitlokt. De grappen in Vandaag Inside (VI) zouden die context voeden, en dus bijdragen aan het probleem.

Vandaag Inside over beschuldigingen

Johan noemt die redenering onzin en wijst op de eigen werkvloer: ‘We hebben hier een paar dames lopen: Nancy, Pauline, Wieke, die vijfentwintig jaar met ons werken. Ga aan die dames eens vragen hoe wij met de vrouwen omgaan. Wieke zegt altijd: je wordt nergens zo respectvol behandeld als hier.’ René bespreekt de kritiek, die vooral over de uitzendingen zelf gaat en niet over gedrag achter de schermen: ‘Als je hier 250 keer per jaar zit, dan vliegen er altijd wel een paar grappen tussendoor waarvan je denkt: die had ik beter niet kunnen maken.’ Wilfred probeert te nuanceren: ‘Volgens mij zit er nog steeds een verschil tussen dat vrouwen zich bedreigd voelen en zo nu en dan een flauwe grap maken.’

Steun voor Soundos el Ahmadi

Het gesprek verschuift naar Soundos el Ahmadi, die in De Afspraak sprak over vrouwonveiligheid en botste met presentator Bart Schols. Het fragment ging rond op sociale media en kreeg brede steun. Ook Johan sluit zich daarbij aan: ‘Helemaal juist wat ze deed, want die Belg zat het te bagatelliseren. En zij kwam erop terug en denkt: deze laat ik niet lopen. Volkomen terecht!’ Wilfred: ‘Absoluut.’ René heeft moeite met Barts argument dat hij vriendinnen kent die zich veilig voelen: ‘Ik ben nog nooit een vrouw tegengekomen die niet lastiggevallen is.’ Wilfred vat samen: ‘De essentie is dat het belachelijk is. Daar moeten wij mannen ons wel een beetje…’

Johan Derksen blijft grappen in Vandaag Inside

Toch verzet Johan zich tegen het idee dat de VI-mannen ‘aanstichters’ zijn. Pittige televisiehumor is volgens hem niet hetzelfde als grensoverschrijdend gedrag: ‘Als je een beetje pittige grappen hebt, dat is geen uitnodiging om iemand in de kont te knijpen hoor.’ Hij besluit met een principiële stellingname over zijn podium en toon: ‘Zolang ze mij hier niet wegsturen, blijf ik gewoon zeggen wat ik wil en grappen maken die ik wil en daar zijn weleens foute bij en daar zijn weleens, heel af en toe, leuke bij, maar ik laat me de mond niet snoeren door de woke-generatie.’

Foto: ANP