Nooit vertoonde beelden van Johan Cruijff te zien in nieuwe NTR-docu

Tekst: Denise Delgado

De NTR komt volgend voorjaar met een bijzondere vierdelige documentaireserie over Johan Cruijff. Voor het eerst werkt de familie van de legendarische voetballer mee aan een documentaire en stelt ze haar persoonlijke archief open.

Van jonge voetballer tot internationaal icoon

De serie belooft een diepgaand portret te worden van de mens achter de mythe: van zijn jeugd in Betondorp tot zijn status als internationaal icoon. Naast nooit vertoonde familievideo’s bevat de documentaire ook audiotapes waarin Johan kort voor zijn overlijden reflecteert op zijn eigen leven.

“Het feit dat we de serie vrijwel precies tien jaar na het overlijden van mijn vader uitbrengen vind ik fantastisch,” vertelt zoon Jordi Cruijff, die al zo’n drie jaar aan de serie werkt. “Maar wat me nog meer heeft geraakt, is de bereidwilligheid en warmte van iedereen die heeft meegewerkt.”

Persoonlijke herinneringen van naasten

De serie, geregisseerd door Sam Blair en geproduceerd door Oscarwinnaar James Gay Rees (Amy, Senna, Diego Maradona), bevat bijdragen van Johans vrouw Danny en hun kinderen Chantal, Susila en Jordi. Ook (oud-)voetballers, vrienden en collega’s delen hun persoonlijke herinneringen.

Volgens NTR-hoofd Media Roy Straatman is de serie een eerbetoon aan een man die veel meer was dan alleen een voetballer. “Het verhaal van Cruijff is onderdeel van onze vaderlandse geschiedenis. Deze serie geeft een tijdsbeeld van een van de grootste voetballers aller tijden, gezien door de ogen van de mensen die hem het beste kenden.”

Lees ook: Strijd om Johan Cruijff Schaal snoept kijkers Slimste Mens weg

De serie gaat in maart in première, vlak voor Johans tiende sterfdag op 24 maart.

Bekijk ook:

BEELD: ANP/JAN BOEVE