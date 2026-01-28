Dit bedrag kreeg Thomas Dekker voor ‘leuke dingen’ van zijn ex-vriendin

Thomas Dekker deed een opmerkelijke onthulling over zijn uitgavenpatroon in de tijd dat hij in Los Angeles woonde. In een gesprek met Paul van Riessen en Olcay Gulsen vertelde hij dat hij maandelijks een fors budget kreeg van zijn toenmalige vriendin, bedoeld voor ‘leuke dingen’. Het geld was elke maand weer op.

In de podcast vragen Paul en Olcay hun gast, dit keer Thomas Dekker, naar de momenten dat het even tegenzat. Olcay wilde weten hoe het zover kwam dat hij steeds méér wilde en niets genoeg was. Thomas reageerde: ‘Dat is een interessante vraag.’ Hij gaf aan een hang naar mooie spullen te hebben gehad.

Nathalie en Thomas in 2016 (Foto: David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images).

Thomas Dekker zijn honger naar mooie dingen

Olcay complimenteerde hem eerder over het pak dat hij droeg tijdens de opnames. Thomas vertelde daarop dat hij heel veel shopte in Los Angeles. Elke dag ging hij naar Rodeo Drive, op zoek naar de volgende aankoop. Nu licht hij toe dat hij veel sociale gelegenheden had en veel reisde. Dat kwam ook doordat zijn ex-vriendin Nathalie Marciano een van de grootste contemporary art-collectors van de wereld was. Die wereld bracht hem geregeld in beweging.

Het ‘leuke dingen’-budget

Op de vraag van Paul: ‘Kreeg je dan van haar een creditcard van: ga maar even buiten spelen?’ bevestigde Thomas dat er een vast bedrag voor hem klaarstond: ‘Een leuke dingen-budget van 2,5 ton per maand.’ Het ging elke maand weer op, vertelt hij. Bekijk hier de reactie daarop van de Shownieuws-tafel:

