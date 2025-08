Victor Vlam over clash met Bram Moszkowicz

Tekst: Evelien Berkemeijer

In zijn podcast Victor Duidt TV blikt Victor Vlam uitgebreid terug op het gespannen moment dat hij beleefde aan de talkshowtafel van De Oranjezomer. Daar raakte hij in een felle woordenwisseling verwikkeld met Bram Moszkowicz en Gordon.

De aanleiding van het gesprek: een maandenoude opmerking van Victor die Gordon, volgens de mediakenner, verkeerd had geïnterpreteerd.

Victor doet verhaal

‘Wat er in het kort is gebeurd is dat Gordon boos was over een opmerking die ik negen maanden geleden heb gemaakt (…) maar hij bleek die opmerking verkeerd te hebben geïnterpreteerd en toen dat besproken werd, schoot Bram Moszkowicz uit zijn slof.’ Victor geeft aan dat hij het jammer vond dat dit gesprek niet één op één plaatsvond, buiten beeld. ‘Toch is het in de talkshow besproken en dat blijkt te scoren: 100.000 kijkers meer dan de dag ervoor, conflict scoort.’

Plan om hem ‘een kopje kleiner te maken’

Vlam had de indruk dat Gordon en Bram samen een plan hadden om hem tijdens de uitzending ‘een kopje kleiner te maken’. Hij is opgelucht dat dit, aldus Victor zelf, niet is gelukt: ‘Grotendeels niet omdat Bram zichzelf in de voet schoot, door zijn zelfbeheersing te verliezen.’ De mediakenner denkt dat Bram er niet goed vanaf is gekomen en vraagt zich af wat de reactie betekent voor Brams terugkeer naar de advocatuur: ‘Tuchtrechters kijken natuurlijk ook televisie en het is in ieder geval niet iets wat goed op hem afstraalt.’

Met tegenzin naar de studio

Victor zegt dat hij aanvankelijk niet zou aanschuiven op woensdag, maar dat Gordon later aandrong op zijn aanwezigheid. ‘Ik kreeg dat belletje vrij laat in de middag, maar vond het een zwaktebod om niet te verschijnen.’ De reden van Gordon was dat dinsdagavond aan diezelfde tafel het er ook over ging met Victor. Dat kon de mediakenner wel begrijpen, dus ging hij met lood in zijn schoenen. ‘Ik voelde me een koe die een slachterij in wordt gereden.’ Over de uitzending zegt hij: ‘Een kwelling.’

Kritiek op RTL Boulevard

Dat RTL Boulevard zijn opmerking over de financiële gunst afdeed als afleidingsmanoeuvre, komt volgens Victor door zijn kritische houding richting Boulevard. Hij vindt de informatie belangrijk voor de kijker: ‘Bram en Gordon hebben een lange vriendschappelijke geschiedenis en heel veel kijkers weten dit niet. Als zij zien dat Bram, die zij misschien wel zien als een wijze man, de kant kiest van Gordon, dan denken ze misschien: Die Victor heeft inderdaad niet zulke goede argumenten. Dan is het moeilijker voor mij om mijn punt daar te maken.’

Reacties op de podcast

De luisteraars van zijn podcast reageren verdeeld. Velen zijn kritisch: ‘Je hoeft niet elke keer te scoren, iets meer laidback zou je sieren, anders ben ik bang dat het je reputatie gaat beschadigen.’ Een ander zegt: ‘Jouw ongezouten mening zit niet iedereen op te wachten. Als ik jou was zou ik me maar wat inbinden.’ Toch is er ook waardering: ‘Je hebt je heel professioneel en sterk gehouden, Victor. Knap van je.’ Bij Victors opmerking dat Natasja Froger aan zijn kant staat, zet een luisteraar vraagtekens: ‘Dit is echt de waarheid naar je hand zetten.’

