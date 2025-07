Gordon, Bram Moszkowicz en Victor Vlam gaan hard tegen hard

Tekst: Evelien Berkemeijer

Tijdens een uitzending van De Oranjezomer liep de discussie hoog op tussen Gordon, Victor Vlam en Bram Moszkowicz. De aanleiding: eerdere uitspraken van Victor over Gordon en diens bonuszoon.

Wat begon als een ongemakkelijk gesprek, eindigde in een felle confrontatie waarin beschuldigingen over en weer vlogen.

Suggestief of grensoverschrijdend?

Victor Vlam benoemt dat Gordons bonuszoon een ‘knappe jongeman’ is, en dat Gordon ‘er veel mee knuffelt’. Volgens Victor leidt dat bij kijkers tot bepaalde gedachten. Gordon reageert: ‘Die gedachten zeggen meer over jou.’ Victor houdt echter voet bij stuk en stelt: ‘Meer mensen denken het.’

Bram Moszkowicz grijpt in

Op dat moment mengt Bram Moszkowicz zich in het gesprek. Hij zegt tegen Victor: ‘Jij zegt dat het door de makers wordt gesuggereerd. Jij bent het die zegt: dat is een knappe jongen, daar heeft Gordon zich niet over uitgelaten.’ Als Bram stelt dat Victor een seksuele relatie suggereert, reageert Victor ontkennend: ‘Jij hebt dus niet goed naar mij geluisterd.

Onderhuidse spanningen

De sfeer slaat om wanneer Victor suggereert dat Bram partij kiest vanwege een oude financiële gunst van Gordon. Bram noemt dat typerend. Hij vindt het tekenend dat Victor dit erbij haalt ‘omdat hij geen argumenten heeft’. Gordon benadrukt intussen dat zijn naasten gekwetst zijn door de insinuaties. Dat doet Victor niets, zegt hij. Victor reageert: het doet hem wél wat, maar als oorzaak van de insinuaties, blijft hij wijzen naar de programmamakers.

Uiteindelijk toch kalmte

Later in de uitzending worden beelden getoond waarin Gordon en Victor rustig met elkaar in gesprek zijn. Ze bespreken elkaars intenties, zonder verwijten. Daarmee lijkt het conflict voorlopig te zijn uitgepraat.

Bekijk hier het gesprek tussen de drie mannen:

FOTO: ANP