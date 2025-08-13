Meer VVD’ers halen uitlatingen over Douwe Bob weg

Tekst: Evelien Berkemeijer

Niet alleen Dilan Yesilgöz verwijderde een bericht op X over Douwe Bob. Ook andere VVD-politici wissen hun eerdere uitlatingen over de zanger. Het Instagramaccount CESTMOCRO ontdekt dat de berichten van Michael Vis en Ulysse Ellian eveneens offline zijn gehaald.

De verwijderingen volgen kort na het gezamenlijke statement van Yesilgöz en Douwe Bob, waarin de VVD-leider haar beschuldigingen intrekt en excuses maakt.

Bericht van Michael Vis

Michael Vis verwijderde een bericht op X waarin stond dat Douwe Bob vertrok nadat hij erachter kwam dat het om een Joods evenement ging. Douwe Bob stelde eerder echter dat hij stopte vanwege afspraken die niet waren nagekomen. Wellicht dat het niet overeenkomen van deze argumenten, nu toch de reden van verwijderen is.

Felle woorden van Ulysse Ellian

Ook Ulysse Ellian haalt een bericht weg waarin hij schreef: ‘Joodse mensen die gewoon een middagje gaan voetballen. Met een hoop beveiliging omdat Joden wereldwijd een doelwit zijn van de Islamisten. En dan is deze gast te beroerd om een optreden te geven want ‘Joden zijn zionisten’. Dan ben je dus een laffe antisemiet.’ Felle woorden, die CESTMOCRO nog in een mapje screenshots had staan.

Politieke context

Online stellen veel mensen dat de excuses en het verwijderen plaatsvindt om zo min mogelijk stemmen te verliezen. Ook CESTMOCRO schrijft: ‘Yesilgöz’ besluit om alsnog excuses aan de zanger aan te bieden lijkt mede ingegeven door de haperende positie van de VVD in aanloop naar 29 oktober. Uit recente peilingen blijkt dat de partij nu rond de 16 zetels zou uitkomen. Door de negatieve trend dreigt de VVD buiten de top drie van grootste partijen te vallen. De partij heeft nog ruim twee maanden om het tij te keren en het imago van Yesilgöz op te krikken.’

BRON: CESTMOCRO FOTO: ANP