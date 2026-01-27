John van den Heuvel baalt van uitspraken Johan Derksen over De Hygiënepolitie

Tekst: Evelien Berkemeijer

De Hygiënepolitie ligt onder vuur na opnames van Rob Geus in een sauna die volgens de rechter niet mogen worden uitgezonden. Extra controverse ontstond door stevige uitspraken van Johan Derksen, die vraagtekens zette bij de werkwijze en betrouwbaarheid van het programma. Producent John van den Heuvel reageerde in de ochtendshow van Radio 10 bij Gordon en Froukje de Both.

In de uitzending zegt John van den Heuvel dat hij rekening hield met kritiek op De Hygiënepolitie. Tegelijk vindt hij de toon en aanleiding van de uithaal van Derksen onacceptabel. De producent zegt maatregelen te overwegen tegen de verspreiders van onjuiste informatie rondom de zaak.

Achtergrond bij de sauna-opnames

De rel ontstond nadat Rob Geus in een sauna beelden maakte voor De Hygiënepolitie. De rechter bepaalde dat deze opnames niet op televisie mogen komen. Die uitspraak bracht al veel aandacht met zich mee, waarna de uitspraken van Johan de discussie verder aanwakkerden.

Tekst gaat verder onder video.

Uithaal van Derksen stuit op weerstand

John van den Heuvel zegt in de ochtendshow voorbereid te zijn op kritiek: ‘Je weet als je bepaalde programma’s maakt die misschien controversieel zijn, dat je daar soms kritiek op krijgt.’ Toch gingen de recente uitlatingen hem te ver. Hij vertelt tegen Gordon: ‘Het dieptepunt was wel een beetje afgelopen vrijdag toen Johan Derksen plotseling helemaal tekeerging omdat hij een vals persbericht van die sauna had gelezen.’ Volgens de producent is Derksen bevriend met de eigenaar, waardoor hij dat bericht ‘nakakelde’.

Volgende stappen John van den Heuvel

De producent laat weten dat er iets tegen de beschuldigingen wordt ondernomen. Presentator Gordon noemt de gewraakte uitspraken smaad en laster. John zegt met de overige bazen van het productiebedrijf te overleggen over een mogelijke aangifte tegen de sauna-eigenaar en besluit: ‘We kijken eventjes, met Johan Derksen gaan we er wel uitkomen denk ik.’

Foto: ANP