Johan Derksen onthult reden achter conflict met Femke Halsema

Tijdens de uitzending van Vandaag Inside kwam Johan Derksen opnieuw terug op zijn moeizame relatie met burgemeester Femke Halsema. Aanleiding was een eerdere opmerking van haar, waarin ze aangaf niet op een man in bed te zitten te wachten. Johan reageerde met een veelzeggend commentaar dat tot verbazing leidde bij de rest van de tafel.

Hij liet doorschemeren dat er volgens hem meer speelt dan Femke Halsema wil laten blijken, maar wilde niet in detail treden. Wel voegde Johan Derksen toe dat hij en de burgemeester bepaald geen vrienden zijn.

Oude wonden

Toen presentator Wilfred Genee vroeg of Femke Halsema wel op Johan zou zitten te wachten, reageerde hij openhartig: ‘Je weet wat ik ooit gedaan heb, dat neemt ze me ontzettend kwalijk.’ Daarmee verwees hij naar een incident dat jaren geleden plaatsvond, maar blijkbaar nog steeds doorwerkt.

De beruchte anekdote

Johan vertelde dat hij ooit bij FC Groningen een boek moest uitreiken en daar een grap maakte richting de Raad van Commissarissen. ‘Ik heb ook een Raad van Commissarissen, maar de voorzitter van mijn Raad van Commissarissen had vroeger verkering met Koert Westerman.’ Met die voorzitter bedoelde hij Femke. Vervolgens grapte hij: ‘Dan vroegen we aan Koert hoe ze in bed was en dan zei hij altijd: ‘Veel discussiëren, weinig neuken.”

Johan Derksen op beeld

Wat Johan Derksen niet wist, was dat er op dat moment een camerateam aanwezig was. De beelden kwamen snel bij Femke terecht. Nog voordat hij thuis was, had zij het fragment al gezien. Sindsdien is de relatie tussen de televisiepersoonlijkheid en de burgemeester ernstig bekoeld.

