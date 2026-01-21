Eric de Munck over samenwerking Yvonne Coldeweijer: ‘Ligt gelukkig achter mij’

Eric de Munck

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de Coen & Sander Show kwam de samenwerking tussen Eric de Munck en Yvonne Coldeweijer ter sprake. Coen Swijnenberg en Sander Lantinga vroegen de showbizzdeskundige naar die periode. Eric was helder: het hoofdstuk is dicht.

Sander prikte nog even door, waarna Eric de Munck openhartig was over zijn samenwerking met Yvonne Coldeweijer.

Yvonne Coldeweijer in het verleden

Wanneer het onderwerp wordt aangestipt, reageert Eric resoluut: ‘Dat ligt gelukkig achter mij. En weer door!’ Op de aanvulling van Sander: ‘Gelukkig ja?’, blijft hij bij die conclusie en benadrukt hij zijn tevredenheid met de huidige situatie. Terug bij RTL.

Waarom Eric de Munck ‘ja’ zei tegen de show

Op de vraag of het een klein moment van zwakte was dat hij eindredacteur van haar programma zou zijn, antwoordt Eric: ‘Het was een moment van avontuur en een hele grote zak geld, waardoor ik mis, schien toch dacht: ik ga wat anders doen met mijn leven.’ Al snel merkte hij dat het ’thuis toch eigenlijk wel beter was’.

Geen contact meer met Yvonne Coldeweijer

Contact met Yvonne heeft hij niet meer en daar heeft hij ook geen behoefte aan, vertelt de showbizzdeskundige. Voor Eric is die bladzijde omgeslagen. De conclusie dat het bommetje redelijk ontploft is, bevestigt hij. Hij is daarmee opvallend openhartig over de situatie.

