Zo beleven de royals Koningsdag achter de schermen

Tekst: Vera Guldemeester

We zien ze elk jaar vrolijk langs de mensenmassa lopen: handjes schudden, spelletjes spelen en kennismaken met lokale tradities. Maar wat gebeurt er eigenlijk vóór en ná dat publieke feestje op Koningsdag?

De koninklijke familie overnacht meestal in een hotel dicht bij de festiviteiten. Zeker als de viering, zoals dit jaar in Doetinchem, ver van Den Haag plaatsvindt. Uitslapen zit er niet in, vooral niet met een paar dames in huis die volop aan de slag gaan met haar, make-up en outfits. Prinses Ariane is er dit keer niet bij vanwege haar studie, maar met koningin Máxima en haar twee dochters is er genoeg glamour aanwezig. “De kapster reist mee en zorgt dat iedereen stralend voor de dag komt”, aldus royaltykenner Annemarie de Kunder.

Officiële programma Koningsdag

Als de hele familie klaar is, stappen ze samen in de bus richting het stadscentrum voor het officiële programma. Na de rondgang volgt een besloten borrel achter de schermen. Hier bedanken de royals de vele mensen die de dag mogelijk hebben gemaakt: van gemeenteambtenaren tot hulpdiensten, iedereen is aanwezig.

Naar Griekenland

En dan? Na het officiële gedeelte van Koningsdag trekken de Oranjes zich terug. De verjaardagsviering van Willem-Alexander eindigt meestal in familiekring. Vaak pakken ze daarna meteen het vliegtuig naar hun vakantiehuis in Griekenland. Even bijkomen van de oranjegekte.

BEELD: ANP