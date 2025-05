Zien: stoere Máxima in legeroutfit bikkelt mee met reservisten in opleiding

De koningin bracht een bezoek aan de Geulhemmergroeve, waar de deelnemers zich waagden aan zogenoemde ‘grensverleggende activiteiten’. Op foto’s is te zien hoe Máxima zonder aarzelen langs een kabel naar beneden zoeft en zich langs een steile rotswand laat zakken. Helemaal in uniform ging ze volledig op in het moment — en zag er daarbij geweldig uit.

Koningin Máxima (53) liet zich maandag van haar meest stoere kant zien tijdens een bezoek aan militair medisch personeel in opleiding tot reservist in Limburg. Met haar actieve deelname en sportieve uitstraling stal de koningin duidelijk de show. En wij zetten, net als onze collega’s van Royalty, de leukste foto’s voor je op een rij!

Koningin Margrethe van Denemarken is weer terug in haar huis nadat ze een paar dagen in het ziekenhuis heeft doorgebracht. Dat liet het Deense koningshuis weten.

Je kent het vast: je zet een lekker nummer op en ineens begin je te bewegen. Je heupen wiegen mee, je armen maken sierlijke bewegingen en zonder dat je het doorhebt, zit je helemaal in de muziek. Juist dát gevoel is de basis van dansmeditatie: een vorm van bewegen die niet alleen goed is voor je lijf, maar ook voor je hoofd.

Dít is waarom dansen de beste meditatie is

Claude heeft in het Zwitserse Basel zijn eerste halvefinalerepetitie voor het Eurovisie Songfestival achter de rug. Daar liet de zanger voor het eerst zijn Songfestival-act zien. Tijdens zijn act wordt Claude vrijwel de hele tijd van dichtbij gevolgd door een steadycam. Dat zorgt voor veel close-upbeelden. Het begint met veel donkere shots, later komt er…

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

