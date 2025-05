Wassen beeld van prinses Kate in nieuw jasje bij Madame Tussauds

Wesley Sneijder deelt emotioneel bericht over broer die ‘volledig de weg kwijtraakte’

Wesley Sneijder is ‘super trots’ op zijn jongere broer Rodney, die door een lastige periode is gegaan. In 2023 overleed Sylvia Sneijder, de moeder van de broers, op 59-jarige leeftijd aan kanker. Zes maand later werd bekend dat hun vader, Barry Sneijder, uitgezaaide longkanker had en ongeneeslijk ziek was. Barry overleed in februari dit jaar…