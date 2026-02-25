Royal Ascot Day Four prinses eugenie

Prinses Eugenie voor het eerst gezien sinds arrestatie Andrew

Tekst: Denise Delgado

25/02/2026

Prinses Eugenie is dinsdag voor het eerst weer in het openbaar gezien sinds de arrestatie van haar vader, Andrew Mountbatten-Windsor, vorige week. De jongste dochter van Sarah Ferguson werd gespot in de Londense wijk Notting Hill, waar ze even koffie haalde.

Eugenie was niet alleen: haar echtgenoot Jack Brooksbank liep met haar mee. Op foto’s (gepubliceerd door Britse media) is te zien dat de prinses een pet draagt, terwijl Jack een opvallende, kleurrijke wollen muts op heeft.

Nog geen reactie

Zowel Eugenie als haar zus prinses Beatrice heeft tot nu toe niets publiekelijk gezegd over de arrestatie van hun vader.

Arrestatie en vrijlating

Andrew Mountbatten-Windsor werd op zijn 66e verjaardag aangehouden op verdenking van wangedrag in een openbaar ambt en later die dag weer vrijgelaten (onder onderzoek).

