Prinses Eugenie stapt op bij anti-slavernijorganisatie na onrust Andrew

Prinses Eugenie (35) is gestopt als beschermvrouwe van Anti-Slavery International, de Britse organisatie die zich inzet tegen moderne slavernij. Dat meldt ‘The Observer’. De stap volgt in een periode waarin haar vader, Andrew Mountbatten-Windsor, opnieuw onder een vergrootglas ligt door ontwikkelingen rond de zogeheten Epstein-bestanden en zijn arrestatie.

Profiel verwijderd van website

Volgens de berichtgeving is Eugenies profiel inmiddels van de website van de organisatie gehaald. Daar stond eerder dat zij zich breed inzette en samenwerkte met leiders in de strijd tegen moderne slavernij.

Anti-Slavery International bevestigt het vertrek in een verklaring: het patronaat van “HRH Princess Eugenie of York” is na zeven jaar beëindigd. De organisatie bedankt haar voor de steun en spreekt de hoop uit dat ze zich blijft inzetten om slavernij uit te bannen en vrijheid voor iedereen te bevorderen.

Geen officiële reden

Er is geen officiële reden genoemd voor het beëindigen van de samenwerking. Het nieuws volgt wel kort op de publicatie van nieuwe documenten rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein, waardoor Andrew Mountbatten-Windsor opnieuw in opspraak raakte. Er is volgens de berichtgeving geen enkele suggestie dat Eugenie (of haar zus Beatrice) iets verkeerd heeft gedaan in relatie tot de Epstein-kwestie of de arrestatie van hun vader op 19 februari.

Eugenie werd in oktober 2019 beschermvrouwe van Anti-Slavery International. De organisatie bestaat al sinds 1839 en werkt met overlevenden, partnerorganisaties, bedrijven en overheden aan het tegengaan van moderne slavernij, waaronder mensenhandel, kinderarbeid en gedwongen arbeid.

Stilte over vader

Eugenie zelf heeft zich niet publiekelijk uitgelaten over de beschuldigingen en ontwikkelingen rond haar vader. In de berichtgeving wordt wel genoemd dat eerder al meerdere goede doelen de banden met haar moeder Sarah Ferguson zouden hebben verbroken, nog vóór Andrews arrestatie.

