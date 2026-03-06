Prinses Diana’s voormalig beveiliger over Andrew: ‘Arrogant en toxisch’

Tekst: Denise Delgado

De voormalige bodyguard en vertrouweling van prinses Diana, Ken Wharfe, heeft zich in een nieuw interview uitgesproken over Andrew Mountbatten-Windsor. Wharfe, die als Metropolitan Police-officer Diana en haar zoons tussen 1986 en 1993 beveiligde, noemt Andrew ’toxisch’ voor het imago van het Britse koningshuis.

Volgens Wharfe had hij in het verleden enkele keren professioneel contact met Andrew. Dat liet weinig ruimte voor nuance: hij noemt hem ‘een van de meest arrogante individuen’ die hij ooit heeft ontmoet. Wharfe zegt dat hij zijn mening lang voor zich hield, maar dat hij sinds de Epstein-crisis een persoonlijke grens heeft getrokken.

Band met Jeffrey Epstein

Wharfe stelt dat de ex-prins connectie met de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein het koningshuis blijft achtervolgen, en dat de onthullingen volgens hem ‘nog maar net begonnen’ zijn. In zijn woorden is de kwestie rond Andrew ‘excruciatingly toxic‘ en duikt er vrijwel voortdurend nieuw nieuws op, waarbij nu ook ex-vrouw Sarah Ferguson in de nasleep wordt meegezogen.

Wangedrag

De uitspraken komen op een moment dat Andrew opnieuw volop in de schijnwerpers staat. Het broertje van koning Charles werd op 19 februari 2026 aangehouden op verdenking van wangedrag in een openbaar ambt, in een onderzoek dat verband houdt met zijn contacten met Epstein en het delen van vertrouwelijke informatie, melden meerdere media.

Ook biograaf Andrew Lownie wijst op een patroon in Andrews houding. In recente interviews zei hij dat ‘status’ voor Andrew essentieel is, het zou zijn voornaamste bron van identiteit zijn en dat de voormalige prins ondanks alles het gevoel heeft dat hij ‘uitverkoren’ is en dat het ‘oneerlijk’ is dat mensen zich tegen hem hebben gekeerd.

BEELD: ANP

Bron: MarieClaire.com